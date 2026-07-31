¿Alahia salió con vida? Esto investigan las autoridades tras el caso de María Camila Potosí

La confirmación de Medicina Legal de que el cuerpo hallado en Cali corresponde a Alahia, la bebé que esperaba María Camila Potosí, despejó una de las principales incógnitas del caso.

Sin embargo, ese resultado también abrió una nueva etapa en la investigación, pues todavía existen varias preguntas que los expertos buscan responder mediante estudios científicos y análisis forenses.

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Aunque las autoridades ya lograron identificar la vivienda donde, presuntamente, ocurrieron los hechos y capturaron a cinco personas, el trabajo pericial aún no termina.

Uno de los puntos más importantes es establecer con precisión qué ocurrió con Alahia y en qué momento sucedieron los diferentes hechos que hoy hacen parte del expediente.

Hasta ahora, ni la Fiscalía ni Medicina Legal han informado oficialmente si la bebé tenía signos vitales al momento de la extracción. Ese aspecto continúa bajo análisis y hace parte de las diligencias técnicas que permitirán reconstruir la cronología completa.

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¿La bebé de Camila Potosí estaba sin vida?

Tras confirmar la identidad de Alahia mediante estudios científicos, Medicina Legal continúa adelantando exámenes que permitan establecer con exactitud la secuencia de los hechos.

Uno de los principales objetivos de los especialistas es determinar si la bebé presentaba signos vitales cuando fue extraída o si la extracción ocurrió cuando ya no los tenía.

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Los investigadores también continúan analizando cuál fue la causa de la muerte de Alahia, información que únicamente podrá establecerse mediante los estudios realizados por Medicina Legal y que posteriormente será incorporada al proceso judicial.

Hallan la casa donde habría sido atacada María Camila Potosí /Foto: /redes sociales/ composición creada con IA (imagen de casa de referencia)

Las labores investigativas llevaron a la Policía Metropolitana de Cali hasta una vivienda ubicada en el corregimiento de La Buitrera.

En ese lugar se realizó una inspección técnica que permitió encontrar varios elementos considerados fundamentales para la investigación.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavides, explicó:

"Ubicamos la residencia. Allí se hizo un experticio forense donde se determinó que efectivamente hay una alta probabilidad de que allí se realizó este acto".

Durante la diligencia fueron encontrados rastros biológicos, fluidos hemáticos y un trapeador que también contenía evidencia biológica.

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Todo ese material fue enviado bajo cadena de custodia a Medicina Legal.

Posteriormente, los análisis confirmaron que parte de los rastros genéticos encontrados corresponden al ADN de María Camila Potosí.

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"Encontramos rastros y fluidos como sangre que fueron corroborados por Medicina Legal y corresponderían al ADN de María Camila. Todo esto nos fue llevando a cada uno de estos delincuentes", manifestó el general Benavides.

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La investigación continúa avanzando

Las autoridades han señalado que el caso ha requerido el trabajo conjunto de investigadores judiciales, peritos forenses, especialistas en genética y analistas de criminalística.

Las diligencias también incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas, allanamientos y la incautación de teléfonos celulares, una motocicleta y otros elementos que hacen parte del expediente.

Sobre la principal hipótesis del caso, el general Herbert Benavides explicó:

"La intención era extraer a la bebé para que Yulieth la hiciera pasar como su hija y, obviamente, engañar a su pareja sentimental. Pensamos que no había la intención inicial de que la bebé fuera a perder la vida, pero creemos que esto se les salió de las manos".