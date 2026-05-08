VIDEO: El coscorrón de Germán Vargas Lleras a su escolta que le costó un apodo y polémica

Tras conocerse la muerte del político y exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en la tarde de este viernes 8 de mayo, luego de perder una dolorosa batalla contra el cáncer, los usuarios revivieron en redes varios de los episodios más controvertidos de su trayectoria política.

Entre los episodios más comentados fue el llamado “coscorrón” que le propinó a uno de sus escoltas durante un evento público, una escena que quedó registrada en video y que marcó su imagen pública durante años.

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Este evento, que pasó a ser recordado como uno de los más virales ocurrió cuando aún ejercía como vicepresidente de Colombia.

En medio de una actividad pública, las cámaras captaron el instante en que golpeó en la cabeza a un integrante de su esquema de seguridad mientras caminaban entre la multitud.

El gesto provocó una ola de críticas y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Con el paso del tiempo, el episodio le valió todo tipo de comentarios y apodos en Internet, además de convertirse en un símbolo recurrente utilizado por detractores políticos para cuestionar su temperamento y estilo de liderazgo.

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VIDEO de coscorrón de Vargas Lleras

Años después, Vargas Lleras reconoció públicamente que su reacción no había sido la adecuada. Según explicó, actuó molesto por situaciones de desorden durante el evento, aunque admitió que “no fue la manera correcta de actuar”.

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La escena volvió a circular en múltiples ocasiones, especialmente durante campañas electorales y momentos de tensión política, consolidándose como uno de los videos más recordados de la política colombiana reciente.

Sin embargo, el “coscorrón” no fue la única controversia que rodeó al dirigente de Cambio Radical. Durante la campaña presidencial de 2018 sostuvo fuertes enfrentamientos con Claudia López, entonces senadora, en medio de acusaciones y debates televisivos que dominaron la conversación pública.

¿De qué murió Germán Vargas Lleras? /Foto: AFP

También protagonizó choques con sectores empresariales, entre ellos el Grupo Empresarial Antioqueño, tras cuestionamientos relacionados con el comportamiento de acciones y decisiones corporativas.

En años recientes, sus diferencias con el presidente Gustavo Petro se intensificaron por declaraciones sobre la Nueva EPS y presuntos manejos financieros.

Las acusaciones derivaron en disputas judiciales y en una orden del Consejo de Estado para que Petro rectificara afirmaciones realizadas contra la familia Vargas Lleras.

Pese a las polémicas, la trayectoria del exvicepresidente también estuvo marcada por hechos dramáticos. En 2002 sobrevivió a un atentado con un libro bomba enviado a su oficina en Bogotá, ataque que le dejó graves secuelas físicas y la amputación de varios dedos de una mano, situación que no fue una limitación para continuar su vida y trabajo.

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¿De qué murió Vargas Lleras?

El exvicepresidente falleció este 8 de mayo de 2026 en Bogotá, a los 64 años, luego de enfrentar problemas de salud derivados de un cáncer y complicaciones asociadas a un tumor cerebral.

Su muerte generó reacciones tanto de aliados políticos como de críticos, quienes recordaron no solo su peso en la política nacional, sino también las controversias que protagonizó.