Germán Vargas Lleras: sus dos grandes amores y la hija que lo hizo brillar

La política colombiana está de luto con la noticia del fallecimiento de Germán Vargas Lleras este 8 de mayo de 2026.

Aunque todos lo conocimos por su carácter fuerte en la política, detrás de ese hombre de Estado había una historia familiar llena de matices, amores de larga data y una adoración absoluta por su única hija.

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Vargas Lleras se fue estando soltero, pero su vida sentimental estuvo marcada por dos mujeres que lo acompañaron en diferentes etapas de su vertiginosa carrera.



¿Quién fue su última esposa? El capítulo con Luz María Zapata

Si hablamos de la mujer que estuvo al pie del cañón durante sus años de mayor poder, esa es Luz María Zapata.

Politóloga de profesión y con una garra envidiable, Luz María no solo fue su pareja por más de 25 años, sino que se convirtió en una figura clave como Segunda Dama cuando él fue vicepresidente de Juan Manuel Santos.

La historia de ellos es de las de "cocción lenta". Después de estar juntos por 12 años, decidieron dar el "sí" oficial el 13 de agosto de 2010 en una ceremonia en Coral Gables, Florida.

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Durante su matrimonio, ella brilló con luz propia liderando Asocapitales y, más recientemente, se le vio en la arena política buscando la vicepresidencia junto a Luis Gilberto Murillo.

¿Quién fue su última esposa?

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A pesar de que parecían una pareja inquebrantable, el amor tomó un rumbo distinto. El divorcio se hizo público a mediados de 2024, tras 13 años de matrimonio formal y casi tres décadas de vida compartida.

Eso sí, el cariño no se borró con la firma de un papel; tras confirmarse su partida, Luz María no tardó en dedicarle mensajes llenos de sentimiento, demostrando que el vínculo que los unió fue mucho más que política.

¿Quién es la esposa de Germán Vargas Lleras?

María Beatriz Umaña: Su primer amor y el lazo diplomático

Mucho antes de las cámaras de la vicepresidencia, Vargas Lleras estuvo casado con María Beatriz Umaña Sierra. Ella pertenece a una familia paisa de pura cepa y también supo lo que era trabajar por el país, pero desde el mundo de la diplomacia.

María Beatriz fue consejera de Relaciones Exteriores y encargada de negocios en la Embajada de Colombia en Panamá.

De esta unión nació el tesoro más grande del político: su única hija. Aunque la relación matrimonial terminó hace años, el respeto siempre se mantuvo presente, especialmente por el bienestar de la pequeña que hoy es toda una mujer exitosa.

Clemencia Vargas: La única heredera de su corazón

A diferencia de otros políticos con familias numerosas, Germán Vargas Lleras solo tuvo una hija: Clemencia Vargas Umaña. Y vaya que le salió talentosa.

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Clemencia no se dejó deslumbrar por los discursos ni el Congreso; lo suyo siempre fue el arte y el movimiento.

Se formó como bailarina profesional en Estados Unidos y tiene un currículum que dejaría a cualquiera con la boca abierta: bailó en tarimas internacionales abriendo shows para estrellas de la talla de Beyoncé, Destiny’s Child y N’Sync.

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Pero su corazón siempre estuvo en Colombia, por lo que regresó para fundar la Academia Vive Bailando en Bogotá, un proyecto que busca transformar vidas a través de la danza.

Uno de los momentos más dulces y humanos que se le vieron a Vargas Lleras en sus últimos tiempos fue cuando anunció, con una sonrisa que no le cabía en el pecho, que se convertiría en abuelo.