Último video de Germán Vargas Lleras antes de su muerte: habló de las elecciones

Continúan apareciendo reacciones tras el fallecimiento de Germán Vargas Lleras este 8 de mayo, la cuál ha generado una profunda conmoción en diversos sectores del país. El líder del partido Cambio Radical,se desempeñó como Vicepresidente de la República entre 2014 y 2017, pese a que había limitado sus apariciones desde el año 2024.

A pesar de su retiro gradual de los micrófonos debido a tratamientos médicos especializados, Vargas Lleras no dejó de estar atento al devenir nacional. Tanto es así que su última aparición pública de gran impacto ocurrió el 4 de marzo de 2026, a través de un video difundido en redes sociales en el marco de las elecciones legislativas.

“Recuperemos el rumbo. Los invito a votar por las listas de Cambio Radical”, afirmó con vehemencia en su intervención, esto para las elecciones de Cámara de Representantes y Senado que había en aquel momento. Para Vargas Lleras, la situación electoral debía ser un punto de total atención.

De igual forma, se conoció que en su mensaje, señaló con preocupación que la nación parecía haber perdido el norte y enfatizó: “Este no es momento de improvisar, es momento de corregir.” Siendo esta su última aparición con enfoque electoral antes de su fallecimiento.

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¿Cómo fue la carrera de Germán Vargas Lleras?

Para muchos expertos, la carrera dentro de la política de Germán Vargas Lleras estuvo marcada por su capacidad de ejecución y su fuerte carácter. Además de la Vicepresidencia, ocupó carteras estratégicas como los ministerios del Interior y de Vivienda, desde donde impulsó proyectos de infraestructura y soluciones habitacionales que transformaron diversas regiones.

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Tras renunciar a la Vicepresidencia en 2017, aspiró nuevamente a la Casa de Nariño en 2018. Aunque no logró avanzar a la segunda vuelta, fue en ese momento donde desistió de llegar a la Presidencia y tomó la decisión de ocuparse en otros sectores dentro del ámbito político.

Una vez se conoció su partida, el expresidente Juan Manuel Santos, con quien trabajó estrechamente, lo recordó como un “coequipero excepcional”, además afirmó que este tenía un gran conocimiento de la realidad del país.

“Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia. Nuestras condolencias a su hija Clemencia, a su nieto Agustín y a todos sus seres queridos”, expresó el exmandatario.

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