"Esas preguntas tan chimbas": Germán Vargas Lleras y entrevista por la que pidió disculpas

Luego de conocerse la muerte de Germán Vargas Lleras este viernes 8 de mayo, usuarios en redes sociales comenzaron a revivir varios de los momentos más polémicos y recordados de su carrera política. Uno de ellos fue una entrevista realizada en 2018 en la que protagonizó una incómoda reacción frente a preguntas sobre su vida personal.

El episodio ocurrió durante una conversación con la periodista Yolanda Ruiz, en medio de la campaña presidencial de ese año. En la entrevista, Ruiz intentó darle un tono más cercano al diálogo y conocer aspectos más personales del entonces candidato, preguntándole qué lo hacía feliz o cuándo había sido la última vez que lloró.

Las respuestas de Vargas Lleras fueron cortantes, frías y distantes. Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando interrumpió la conversación y expresó: “esas preguntas, tan chimbas”, comentario que provocó risas en la cabina y una inmediata respuesta de la periodista.



Ruiz le aclaró que no se trataba de preguntas sin importancia, sino de una oportunidad para que los ciudadanos conocieran al candidato desde una faceta más humana y no únicamente política.



La escena rápidamente se volvió viral y generó una ola de reacciones divididas. Mientras algunos sectores criticaron al exvicepresidente por considerar su respuesta arrogante y poco empática en plena campaña electoral, otros defendieron su postura argumentando que, en un contexto político, lo relevante eran sus propuestas y no su vida íntima.

Con el paso de los años, el propio Vargas Lleras reconoció públicamente que se arrepentía de la forma en que reaccionó durante aquella entrevista. A través de sus redes sociales, recordó el episodio y ofreció disculpas a la periodista.

“Uy, qué pena con Yolanda. En ese momento estábamos en medio de una campaña y yo creí que me iban a preguntar por temas de actualidad”, afirmó entonces.

Publicidad

Además, explicó que siempre fue una persona reservada con los asuntos de su vida privada y que, durante la contienda presidencial, estaba completamente enfocado en el debate político.

La entrevista volvió a circular masivamente tras el fallecimiento del líder de Cambio Radical, ocurrido en Bogotá luego de enfrentar durante varios años problemas de salud relacionados un tumor cerebral que derivó en un agresivo cáncer.

Publicidad

El episodio quedó registrado como uno de los momentos más comentados de su trayectoria pública, reflejando tanto el carácter fuerte que lo acompañó en la política colombiana como la relación compleja que mantuvo con la exposición de su vida personal ante los medios.