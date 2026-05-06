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La Kalle  / Noticias  / Salud y Bienestar  / ¿El hantavirus en humanos puede contagiarse por ratones en Colombia?

¿El hantavirus en humanos puede contagiarse por ratones en Colombia?

Descubre si el hantavirus en humanos es una amenaza en Colombia, cómo se transmite a través de los ratones y qué medidas preventivas tomar.

Hantavirus en humanos en Colombia
Hantavirus en humanos en Colombia
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de may, 2026

El hantavirus es una enfermedad zoonótica que ha generado preocupación en América Latina debido a su alta tasa de mortalidad.

Aunque suele asociarse con países del Cono Sur como Argentina o Chile, en Colombia la vigilancia epidemiológica se ha intensificado para entender el comportamiento de este virus en el trópico.

Puedes leer: ¿Habrá nueva pandemia por Hantavirus? Experto responde en El Klub

Pero, ¿realmente se puede contagiar por ratones en suelo colombiano? La respuesta corta es sí, pero con matices importantes.

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¿Cómo llega el virus al ser humano?

El hantavirus se transmite principalmente a través de los roedores silvestres, específicamente ciertas especies de ratones de campo (como el ratón arrocero). Estos animales eliminan el virus mediante sus secreciones: orina, heces y saliva.

El contagio en humanos ocurre, en la mayoría de los casos, por la inhalación de aerosoles que se desprenden de estos desechos cuando son removidos en lugares cerrados, como galpones, bodegas o casas de campo deshabitadas.

Alerta por hantavirus tras brote en crucero
Alerta por hantavirus tras brote en crucero
/Foto: IA

El panorama en Colombia

Aunque el hantavirus volvió a ser tema de conversación en redes y medios internacionales, actualmente no existen casos clínicos confirmados en humanos en Colombia, según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) conocido en mayo de 2026.

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En años anteriores sí hubo algunos estudios y hallazgos aislados de anticuerpos en personas de departamentos como Córdoba y Sucre, pero esto no derivó en brotes ni en una circulación comprobada del virus entre la población colombiana.

Esto significa que el virus hace parte del ecosistema natural en algunos sectores, pero hasta ahora no se ha documentado un salto a humanos dentro del país.

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La alerta reciente que se ha visto en medios colombianos está relacionada con un incidente internacional ocurrido en un crucero en el Atlántico, situación que llevó a reforzar la vigilancia sanitaria y el monitoreo preventivo en varios países, incluido Colombia.

¿Habrá nueva pandemia por virus Hantavirus? Experto responde
¿Habrá nueva pandemia por virus Hantavirus? Experto responde
Foto: Gemini

Síntomas a los que debe prestar atención

El mayor peligro del hantavirus es que sus síntomas iniciales pueden confundirse fácilmente con una gripe común o incluso con el dengue. Los signos de alerta incluyen:

  • Fiebre alta y dolores musculares intensos.
  • Dolor de cabeza y fatiga.
  • Dificultad respiratoria (fase crítica conocida como Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus).

Si usted vive en zonas rurales y presenta estos síntomas tras haber limpiado áreas con presencia de ratones, es vital acudir al médico mencionando este antecedente.

Puedes leer: Alerta por hantavirus tras brote en crucero: síntomas, contagio y qué se sabe

¿Cómo prevenir el contagio?

La prevención es la herramienta más poderosa. Siga estas recomendaciones para proteger su hogar y su salud:

  1. Ventilación: Antes de limpiar lugares cerrados por mucho tiempo, abra puertas y ventanas durante al menos 30 minutos.
  2. Humedecer antes de barrer: No barra en seco los excrementos de ratón. Use una solución de agua con cloro (lejía) para rociar el área y evitar que el virus vuele por el aire.
  3. Control de roedores: Mantenga la basura en recipientes cerrados y selle grietas en las paredes por donde puedan entrar los ratones.
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