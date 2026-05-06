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La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / Por qué miles de usuarios están perdiendo cientos de seguidores en Instagram

Por qué miles de usuarios están perdiendo cientos de seguidores en Instagram

¿Notas un bajón repentino en tu cuenta? Descubre por qué Instagram está eliminando seguidores masivos este mayo de 2026 y qué está pasando con las cuentas falsas.

Caída de seguidores en Instagram mayo 2026
Caída de seguidores en Instagram mayo 2026
/Foto: IA /Logo Instagram
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Si al despertar este miércoles 6 de mayo de 2026 notaste que tu contador de seguidores de Instagram bajó drásticamente, no estás solo.

Miles de usuarios en todo el mundo, desde pequeños creadores hasta celebridades han reportado pérdidas masivas que van desde 100 seguidores hasta millones en cuestión de horas.

Puedes leer: Si tus aplicaciones hacen esto raro en tu celular, podrías estar siendo vigilado

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La purga de bots y cuentas inactivas

La razón principal detrás de este fenómeno es una actualización masiva en los sistemas de detección de Meta. Instagram ha iniciado una de las limpiezas más profundas de los últimos años, enfocada en eliminar:

  1. Cuentas bots: Perfiles automatizados creados para inflar números de forma artificial.
  2. Cuentas inactivas: Usuarios que no han tenido actividad orgánica en meses o años.
  3. Cuentas que no cumplen la nueva política de edad: Implementada el 5 de mayo, que utiliza IA para verificar la autenticidad de los perfiles.
Logo de Instagram
Getty Images

¿Por qué pierdo más de 100 seguidores a la vez?

Muchos usuarios han expresado su frustración en redes como Threads y X, señalando que han perdido más de 100 o 200 seguidores en un abrir y cerrar de ojos durante estos primeros días de mayo.

Según analistas de plataformas como Follovery, se estima que el drop promedio es de un 2% del total de seguidores de cada cuenta, independientemente de su tamaño.

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Incluso la propia cuenta oficial de @instagram sufrió el impacto, perdiendo más de 10 millones de seguidores en un solo barrido.

Esto confirma que no se trata de un error técnico o un "shadowban" individual, sino de una medida global para mejorar la transparencia y la calidad de las métricas en la plataforma.

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Puedes leer: El secreto para lograr visibilidad en redes sociales, según experto

¿Es malo para mi cuenta?

Aunque ver el número bajar puede ser desalentador, los expertos coinciden en que esta limpieza es beneficiosa a largo plazo. Al eliminar seguidores "fantasma" que no interactúan, tu tasa de engagement (interacción) mejorará de forma natural.

Las marcas y empresas ahora valoran más la autenticidad que la vanidad de los números altos, ya que una audiencia real garantiza que tu contenido llegue a personas que verdaderamente consumen lo que publicas.

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