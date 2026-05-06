Famosa aerolínea suspende vuelos en Colombia: esto pasará con los pasajeros

La noticia tomó por sorpresa a muchos viajeros. La aerolínea española Plus Ultra confirmó que suspenderá temporalmente sus vuelos desde y hacia Colombia a partir del próximo 2 de junio de 2026, una decisión que ya comenzó a ser comunicada a agencias de viaje y clientes que tenían trayectos programados.

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La medida impacta directamente a quienes tenían reservas hacia España o conexiones desde territorio colombiano con esta compañía, especialmente en rutas que conectaban Bogotá y Cartagena con Madrid.



Según explicó la aerolínea, la suspensión responde principalmente al aumento de costos operativos que viene afectando al sector aéreo internacional.



Entre los factores mencionados aparece el incremento del combustible para aviación, situación que, de acuerdo con la empresa, se agravó tras el conflicto en Medio Oriente.

Plus Ultra suspende vuelos en Colombia

“Este escenario ha provocado un incremento sin precedentes en el coste del combustible de aviación, que en algunos mercados se ha duplicado en pocas semanas, generando una fuerte presión sobre la rentabilidad de las rutas aéreas”, señaló la compañía en la comunicación enviada a las agencias.



¿Qué pasará con los viajeros tras la suspensión de Plus Ultra en Colombia?

Tras conocerse la noticia, una de las principales dudas surgió entre los pasajeros que ya compraron tiquetes para fechas posteriores al 2 de junio. Frente a esto, la aerolínea indicó que pondrá en marcha alternativas para reducir el impacto sobre los viajeros.

Según informó, las personas afectadas podrán acceder a opciones como cambios de itinerario, reubicación en otros vuelos o reembolsos, dependiendo de cada caso y de las condiciones de la reserva.

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“El objetivo es realizar esta transición con el mínimo impacto posible para nuestros clientes y colaboradores desde la responsabilidad y el cumplimiento de todas sus obligaciones“, señaló la compañía.

Además, agregó que continuará trabajando para responder a cada solicitud conforme a la normativa vigente y a las políticas establecidas por la aerolínea.

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“La compañía reafirma su compromiso con una gestión prudente, trabajando con anticipación para adaptarse a un entorno global que exige tomar decisiones que, como esta, responden a un ejercicio de responsabilidad”, añadió.

Plus Ultra recomendó a los usuarios revisar constantemente los correos registrados en sus compras y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales relacionadas con itinerarios, cambios o solicitudes de devolución.

Mientras tanto, agencias de turismo también comenzaron a reorganizar viajes de pasajeros que tenían trayectos confirmados para junio y julio, especialmente en rutas que salían desde Bogotá y Cartagena.

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Plus Ultra reforzará otras rutas en América Latina

Aunque la compañía frenará operaciones en Colombia, sí continuará fortaleciendo otros destinos en la región. Según el calendario anunciado por la aerolínea, Caracas tendrá una quinta frecuencia desde el 6 de julio, Lima sumará una séptima frecuencia desde el 14 de julio y Buenos Aires contará con nuevas operaciones a partir del 15 de julio.

Plus Ultra había iniciado oficialmente operaciones en Colombia el 2 de julio de 2022 con la ruta Madrid–Bogotá–Cartagena, apostándole a la conexión aérea entre España y el mercado colombiano.

#Atención La aerolínea Plus Ultra suspenderá sus operaciones en Colombia desde el 2 de junio ante el aumento en el precio del combustible, los impuestos y otros costos operativos en el país. Estos factores se suman a las variaciones en los precios del petróleo por la crisis en… pic.twitter.com/l8PZXv1b4l — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 6, 2026