¿Habrá nueva pandemia por Hantavirus? Experto responde en El Klub

Lo que debía ser un viaje de placer entre bufés y puestas de sol se ha convertido en el inicio de un relato que mantiene a los expertos en salud pegados a sus monitores.

Ocho personas han resultado contagiadas por Hantavirus en un crucero, y la cifra no es solo un dato estadístico: tres de estos pasajeros ya han perdido la vida.

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Ahora, la misión crítica es localizar a unos 80 individuos que estuvieron en contacto con los afectados para evitar que la historia pase de ser un susto local a un problema mayor.



Aunque los cruceros son conocidos por su limpieza impecable, este virus tiene una forma muy particular de "colarse" en la fiesta. Se trata de una zoonosis, un término elegante para decir que el virus salta de los animales, específicamente de los ratones, a nosotros.

Estos roedores, que pueden ser comunes o silvestres, portan el virus de forma crónica y lo dejan en sus secreciones, como orina y heces.

La gran pregunta que todos se hacen es cómo llegó el virus a un barco de lujo si no hay ratones corriendo por los pasillos. La teoría más sólida apunta a la logística: materiales, comida o suministros contaminados en algún puerto, posiblemente en Argentina o Chile, que subieron a bordo cargados con el patógeno.

Una vez que el virus entra en contacto con los humanos a través de estas superficies o secreciones, el problema comienza.

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No todos los Hantavirus son iguales. Existe una "versión americana" que circula desde Estados Unidos hasta la Patagonia y que no juega limpio: ataca directamente a los pulmones y al sistema cardiovascular.

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Esto es especialmente delicado en los cruceros, donde el público objetivo suelen ser personas mayores de 80 años que, debido a su edad o condiciones de salud previas, son mucho más vulnerables a complicaciones graves.

Sin embargo, hay una noticia que nos permite respirar un poco mejor. A diferencia de lo que vivimos hace unos años con otros virus, el Hantavirus no parece ser un experto en saltar de persona a persona de manera eficiente.

En un entorno tan cerrado como un barco, con rumbas, piscinas y cenas compartidas, solo han aparecido unos pocos casos, lo que sugiere que el contagio entre humanos es, por ahora, poco probable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene un nombre para nuestro mayor temor: el Patógeno X. Es esa variable desconocida, ese virus que aún no conocemos pero que sabemos que llegará en algún momento para ponernos a prueba.

Con cada brote como este, la duda surge de inmediato: ¿estamos ante el famoso Patógeno X?.

Los expertos nos piden calma, describiendo la situación actual como el "primer capítulo de un libro". El final de esta historia dependerá de si el virus muta para transmitirse fácilmente entre nosotros o si los sistemas sanitarios logran contenerlo mientras el brote es pequeño.

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Por ahora, los países han reaccionado con cautela; por ejemplo, en Canarias se rechazó la escala del barco para evitar riesgos innecesarios mientras se realizan pruebas de sangre y moleculares a los pasajeros confinados.

Este tipo de eventos no ocurren por casualidad. Estamos invadiendo cada vez más los ecosistemas naturales y, sumado al calentamiento global, el contacto con virus que antes estaban aislados en la selva es ahora una realidad cotidiana.

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