Alerta en WhatsApp por virus que nació en Brasil y ya preocupa a Colombia

Un nuevo virus que empezó en Brasil está encendiendo las alarmas en varios países de Latinoamérica, incluyendo Colombia. Se trata de un malware que se propaga por WhatsApp, haciéndose pasar por contactos conocidos y robando información personal de los usuarios que caen en la trampa.

La alerta fue emitida por la empresa de ciberseguridad Trend Micro, que identificó el virus bajo el nombre SORVEPOTEL. Según los reportes, ya son 477 los usuarios afectados, de los cuales 457 están en Brasil, y los expertos advierten que el ataque podría extenderse rápidamente hacia otros países de la región.

Cómo se propaga el virus

El engaño comienza cuando el usuario recibe un mensaje en WhatsApp Web, supuestamente enviado por un contacto de confianza. El texto viene acompañado de un archivo en formato ZIP, que al abrirlo instala el virus en el computador. Una vez activo, el malware obtiene acceso a la información personal del usuario, incluyendo contraseñas y datos de navegación.



Trend Micro explicó que los responsables de esta campaña apuntan principalmente a equipos con sistema operativo Windows, especialmente en entornos empresariales. Al parecer, el objetivo inicial no es solo robar información, sino generar interrupciones y caos digital, afectando tanto a personas como a compañías.

Lo más peligroso del virus es su capacidad de expandirse automáticamente. En cuanto la víctima abre el archivo, el sistema envía mensajes falsos a todos sus contactos, replicando el ataque en segundos.



“Esta propagación masiva genera un alto volumen de mensajes de spam y puede causar la suspensión de cuentas por violar los términos de servicio de WhatsApp”, advirtió la compañía de seguridad.

Qué puede hacer el virus en tu dispositivo

El alcance del virus SORVEPOTEL no se limita a copiar datos. Según los expertos, puede:

Registrar las pulsaciones del teclado y los clics del usuario.

Bloquear la interacción en pantalla con una superposición falsa.

Mostrar ventanas bancarias fraudulentas para robar datos confidenciales.

Minimizar o cerrar programas en uso sin que el usuario lo note.

En palabras simples, el virus puede convertir tu computador en un acceso libre para los atacantes, sin que te des cuenta.

Qué hacer para protegerte

Si recibes un archivo ZIP o un mensaje extraño, no lo abras bajo ninguna circunstancia, incluso si parece venir de alguien conocido. Los expertos recomiendan verificar siempre el origen antes de hacer clic en cualquier enlace.

También es clave desactivar las descargas automáticas en WhatsApp, una opción que puedes modificar desde el menú de ajustes. De esta forma, el sistema no descargará archivos sin tu autorización.

En el caso de las empresas, los especialistas sugieren realizar capacitaciones periódicas a sus empleados sobre ciberseguridad y buenas prácticas digitales, ya que los atacantes suelen apuntar a entornos laborales para obtener datos más valiosos.

Por ahora, las autoridades de seguridad digital en Colombia siguen atentas ante la posibilidad de que este virus llegue al país. Si bien aún no se reportan casos confirmados, el comportamiento del malware en Brasil demuestra que puede propagarse rápidamente, especialmente a través de los canales más usados como WhatsApp Web.

La recomendación es simple: si algo parece sospechoso, no lo abras ni lo compartas. En internet, un solo clic puede marcar la diferencia entre mantener tu información segura o dejarla expuesta.