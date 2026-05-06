Hantavirus puede transmitirse entre humanos; ya causó 3 muertes en un crucero

En las últimas horas, un laboratorio en Ginebra, Suiza, confirmó que el brote de hantavirus que afecta al crucero MV Hondius corresponde a la cepa Andes, es decir, la única variante conocida con capacidad de transmisión entre humanos, por lo cuál recomendaron que se vigile cuidadosamente esta embarcación.

Cabe recordar que el crucero zarpó desde Argentina hace aproximadamente un mes y se encuentra varado en Cabo Verde, y hasta el momento ha dejado un saldo de tres personas fallecidas y mantiene a la embarcación bajo estrictas medidas de seguridad, al punto que según varios testimonios estos se encuentran en cuarentena.

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La identificación fue realizada por el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG) mediante pruebas de PCR aplicadas a pacientes del barco, para la confirmación de este virus.



De igual forma, comentan que la cepa Andes es considerada la más preocupante entre las 38 variantes de hantavirus dado que esta puede propagarse, por medio del contacto estrecho y prolongado entre personas, ya sea por secreciones o gotas respiratorias en el ambiente.

Pese a esta situación, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el riesgo para la salud pública general sigue siendo bajo fuera del entorno cerrado del barco.

Alerta por hantavirus tras brote en crucero /Foto: IA

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¿Qué más se conoce del caso de hantavirus en el crucero?

Hasta el momento, se conocen que existen hasta ocho casos vinculados al brote de hantavirus, tres confirmados y cinco sospechosos. Al punto que está situación provocó que se adoptaran medidas fuertes para evitar su expansión en todo el mundo.

Inicialmente, se sabe que un paciente permanece hospitalizado en Johannesburgo, Sudáfrica, bajo observación constante. Por otro lado, tres personas de Reino Unidos, Alemania y más, fueron trasladados a instalaciones médicas en los Países Bajos para su observación.

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De igual forma, un ciudadano suizo está recibiendo tratamiento en Zúrich tras haber desembarcado previamente. Actualmente, cerca de 150 personas permanecen a bordo del MV Hondius, el cual se encuentra fondeado frente a las costas de Cabo Verde, en África.

¿Qué medidas se han tomado contra el hantavirus?

Por otro lado, se conoció que el buque se dirige a las Islas Canarias, España, para que los pasajeros puedan desembarcar y recibir atención especializada. La operadora Oceanwide Expeditions y el Ministerio de Sanidad de España defienden esta medida debido a que están en un obligación legal y moral, en especial que Cabo Verde no cuenta con la infraestructura necesaria para manejar el brote.

Sin embargo, el gobierno regional de Canarias rechazó estar en contra de esta situación, argumentando falta de garantías de seguridad para la población local. Por lo cual, se espera que el barco llegue a Tenerife o Gran Canaria en los próximos días, donde se aplicarían protocolos de aislamiento total.

El hantavirus suele transmitirse originalmente por el contacto con desechos de roedores infectados y hasta el momento existe una vacuna comercial disponible, por lo que el tratamiento se limita al soporte médico intensivo de los síntomas respiratorios.