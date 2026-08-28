¿Indirecta para Daddy Yankee? Su hija Jesaaelys sorprendió con publicación en redes

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, volvió a llamar la atención en redes sociales después de compartir una imagen con un contundente mensaje sobre los vínculos familiares. Aunque la publicación no menciona directamente al cantante, sus seguidores rápidamente comenzaron a relacionarla con él.

La creadora de contenido publicó una imagen cuyo mensaje despertó toda clase de comentarios entre quienes conocen la situación que durante los últimos años rodea a la familia. La frase compartida por Jesaaelys plantea una fuerte reflexión sobre la presencia de los padres y otros familiares.

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"Un padre que desaparece no es un padre. Un abuelo que nunca pregunta no es un abuelo. Un familiar que solo se presenta en fechas especiales, no es familia", se lee en la publicación que Jesaaelys compartió en sus redes sociales.



La imagen termina con otra declaración todavía más contundente sobre los vínculos familiares y el valor que tienen más allá del apellido. "La presencia pesa más que el apellido, y un lazo de sangre sin amor no significa nada", señala el texto que generó intriga entre sus seguidores.

¿Por qué la publicación de Jesaaelys generó polémica?

La publicación tomó fuerza porque varios seguidores asumieron que podría tratarse de una indirecta para Yankee. Sin embargo, Jesaaelys no aseguró que el mensaje estuviera dirigido a su papá ni hizo referencia directa a él en la publicación compartida.

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Las especulaciones aparecen en medio de la situación familiar que se produjo después de la separación entre Daddy Yankee y Mireddys González. El proceso de divorcio se decretó el 18 de febrero de 2025, tras una ruptura que fue descrita como irreparable.

La separación no terminó con las disputas relacionadas con los bienes de la pareja. En Puerto Rico se discutió una suma cercana a los 500 millones de dólares y, el pasado 16 de junio de 2026, el Tribunal Supremo emitió un fallo definitivo a favor de Mireddys González.

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El alto tribunal ordenó una asignación económica mensual para la empresaria y también estableció un pago de 5 millones de dólares. Según la información suministrada, esta decisión es definitiva y no puede ser apelada.

El conflicto familiar ya había generado atención desde 2024, cuando el artista denunció de manera urgente que Mireddys y su cuñada, Ayeicha González, habrían intentado mover sin autorización cerca de 100 millones de dólares relacionados con sus firmas El Cartel y Los Cangris.

Jesaaelys Ayala encendió las redes tras compartir una reflexión que habla sobre los padres ausentes y cómo la presencia importa más que el apellido Foto collage realizado por La Kalle; imágenes tomadas por @Jesaaelys y @perreitologia

Pese a las diferencias, el cantante anteriormente había expresado públicamente el cariño que sentía por Jesaaelys. En una ocasión habló sobre ella y aseguró: "Está ahora mismo un poco lacerada, se ve, pero es mi reina… La vi entrando y se lo dije: 'Dios te bendiga, eres mi reina'".

En 2025, el cantante también habló sobre la posibilidad de mejorar la relación familiar y manifestó su deseo de acercamiento. "Sé que esto nos va a acercar más próximamente... Somos una familia como todas, tiene altas y bajas, pero vamos a superarlo", afirmó en ese momento.

¿Qué dijo Daddy Yankee sobre el nacimiento de su nieta Eira del Mar?

La situación volvió a despertar comentarios después del nacimiento de Eira del Mar, hija de Jesaaelys Ayala, quien nació el 22 de julio de 2026 a las 2:41 de la tarde. La bebé pesó 2,911 kilogramos y midió 51 centímetros al nacer.

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El parto fue inducido por recomendación del equipo médico, luego de que los especialistas detectaran colestasis del embarazo, una condición que afecta el hígado y puede disminuir de manera notable el flujo normal de la bilis durante la gestación.

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Jesaaelys compartió la noticia del nacimiento por medio de sus redes sociales. Mireddys González también reaccionó con emojis de ojos de corazón ante la llegada de su nieta, mientras que el artista no publicó fotografías ni mensajes relacionados con el nacimiento de Eira del Mar.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se refirió directamente a la publicación compartida por Jesaaelys ni confirmó que el mensaje tenga relación con la situación familiar.