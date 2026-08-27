¿Qué significa ‘six seven’ y otros términos virales? Expertos explican su origen

El fenómeno digital de la generación centennial y los memes de internet ha cobrado fuerza en Colombia. Tras una masiva convocatoria realizada por Luis, un creador de contenido que logró reunir a 500 personas en el Parque de los Hippies de Bogotá para competir con gestos y poses, los micrófonos del programa Cada loco con su tema, de la emisora La Kalle, recibieron a algunos de sus protagonistas para explicar la jerga que domina las redes sociales.

De acuerdo con Luis, organizador del evento, el término se divide en dos conceptos. La palabra “farmear” proviene del mundo de los videojuegos, como League of Legends, donde hace referencia a la acumulación de recursos o dinero para adquirir objetos.

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Por su parte, el “aura” representa la presencia, el poder o la capacidad de “verse cool” mediante determinadas acciones o gestos. Por lo tanto, “farmear aura” consiste en realizar movimientos o acciones que aumenten el nivel de presencia y atractivo frente a los demás.



Diccionario de términos: ‘six seven’, ‘mewing’ y puntajes de aura

Durante la transmisión, los invitados explicaron algunos de los términos más utilizados dentro de esta subcultura digital:

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Six seven (o 6-7): Es un ademán utilizado para expresar algo parecido a “más o menos”. Su popularidad ha crecido en redes sociales hasta tal punto que, incluso, el papa habría realizado el gesto a petición de unos niños.

Es un ademán utilizado para expresar algo parecido a “más o menos”. Su popularidad ha crecido en redes sociales hasta tal punto que, incluso, el papa habría realizado el gesto a petición de unos niños. Mewing: Consiste en colocar la lengua contra el paladar con la intención de definir la mandíbula y conseguir un rostro más marcado. En las batallas, este concepto suele representarse mediante un gesto de silencio acompañado del perfilamiento de la mandíbula.

Consiste en colocar la lengua contra el paladar con la intención de definir la mandíbula y conseguir un rostro más marcado. En las batallas, este concepto suele representarse mediante un gesto de silencio acompañado del perfilamiento de la mandíbula. Más 1000 o menos 1000 de aura: Son puntuaciones arbitrarias utilizadas para calificar el desempeño de un participante. Su origen estaría relacionado con los votos positivos (+1) y negativos (-1) utilizados en plataformas como Reddit.

Son puntuaciones arbitrarias utilizadas para calificar el desempeño de un participante. Su origen estaría relacionado con los votos positivos (+1) y negativos (-1) utilizados en plataformas como Reddit. Off meta: Es un concepto proveniente de los videojuegos que se utiliza para describir gestos o elementos que, aunque son conocidos, ya no representan la opción más popular o efectiva.



¿Cómo fue la batalla de ‘farmear aura’ en Cada loco con su tema?

El estudio de La Kalle se convirtió en el escenario de dos enfrentamientos de gesticulación en vivo. En la primera ronda eliminatoria, la creadora de contenido Miau se enfrentó al presentador Alejo Arango, bajo el veredicto de Luis y Nico.

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Miau ejecutó el six seven y el mewing, antes de finalizar con un ademán de rechazo. Sin embargo, Alejo respondió de manera directa y “le zarandeó la cola”, lo que provocó que Miau se retirara de la contienda y le diera la victoria al presentador.

Alejo y Miau en una competencia de farmear aura en Cada loco con su tema Foto: Pantallazo de La Kalle

El enfrentamiento final estuvo protagonizado por Luis y Nico, mientras Miau se encargó de narrar la competencia en vivo. Luis comenzó con un emoticón de baile de Snoop Dogg, inspirado en Drop It Like It's Hot. Nico respondió con una pose de baile que, aunque no era exacta, pertenecía al catálogo de Fortnite.

Durante la segunda tanda, Luis utilizó un pollo de plástico como espada, mientras Nico contraatacó bajándose las gafas de sol y mostrando un peluche. El duelo terminó con Luis realizando el icónico baile de la película Legalmente rubia y Nico interpretando el Gangnam Style, en un cierre colaborativo entre ambos contendientes.