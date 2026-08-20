Anuncian primera batalla de 'farmear aura' en Colombia; dónde y cuándo

Si pasas aunque sea unos minutos en TikTok, Instagram o X, es muy probable que te hayas topado con comentarios misteriosos como "+1000 de aura" o "perdió todo su aura".

Es la última obsesión de la Generación Z y la Generación Alpha que mezcla la cultura gamer con la búsqueda de carisma digital y que ya se ha trasladado a las plazas de varios países.

La tendencia de "farmear aura" ha escalado de tal forma que ya cuenta con su primer gran encuentro presencial programado en el país: la "Batalla de Farmear Aura en Envigado", anunciada para el próximo 28 de agosto a las 7:00 p. m. en el Parque Cultural Débora Arango (Antioquia).



Pero, ¿qué hay detrás de esta expresión y por qué los jóvenes se toman tan en serio esta acumulación de puntos imaginarios? Aquí te contamos todos los detalles para que entiendas perfectamente esta moda digital.



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¿Qué significa "farmear aura" y cuál es su origen?

Para entender este término de forma sencilla, tienes que dividirlo en dos partes. Por un lado, la palabra "farmear" proviene del verbo en inglés to farm.

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En el vocabulario clásico de los videojuegos de rol o arenas de batalla como League of Legends, Honor of Kings o Pokémon Unite, "farmear" describe la acción de repetir tareas de forma constante para conseguir recursos, experiencia o monedas que te permitan mejorar a tu personaje y avanzar en la partida.

Por otro lado, la palabra "aura" no se usa aquí en sentido espiritual. Los jóvenes la han resignificado para nombrar al carisma, el estilo, la presencia, el porte o esa cualidad magnética y difícil de definir que hace que alguien resulte atractivo, respetable o admirable frente a los demás.

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De la unión de ambos conceptos nace la expresión actual: "farmear aura" significa realizar acciones, gestos, poses o mantener actitudes que incrementan de manera simbólica el carisma y la admiración que los demás perciben en ti.

De hecho, el diccionario Merriam-Webster ya define aura farming como el acto de hacer algo con mucho estilo o de forma impresionante sin esforzarse demasiado.

El punto de inicio de esta tendencia está perfectamente identificado. Todo comenzó con Rayyan Arkan Dikha, un niño indonesio de 11 años que se hizo viral en TikTok mientras bailaba en la proa de una canoa durante las tradicionales carreras Pacu Jalur.

Su rol en la embarcación era el de Tukang Tari (el bailarín encargado de animar a los remeros desde la punta).

Con gafas oscuras, una calma absoluta y movimientos espontáneos, el niño mantuvo el equilibrio y transmitió una seguridad que impactó a los usuarios de las redes.

Tras su viralización, figuras públicas como el jugador de fútbol americano Travis Kelce y futbolistas del Paris Saint-Germain replicaron el baile, acumulando decenas de millones de reproducciones y cimentando la tendencia.

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¿Cómo funcionan las batallas de aura en la vida real?

Este fenómeno no se ha quedado atrapado detrás de las pantallas. Durante el año 2026, la tendencia dio el salto definitivo a los espacios públicos de países como Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay, dando origen a las llamadas "batallas de aura".

Estas competencias presenciales funcionan con una dinámica similar a las batallas de rap cara a cara, pero sin rimas ni música obligatoria.

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Los participantes se ubican uno frente al otro y tienen pocos segundos para proyectar la mayor presencia, seguridad y carisma posibles ante el público mediante poses corporales, caminatas deliberadas (las famosas aura walk) y gestos.

Entre los movimientos más virales y característicos que verás en estas batallas destacan:

El "six-seven": que consiste en levantar ambas palmas de las manos y moverlas de manera alternada, un gesto vinculado al rapero Skrilla y popularizado por memes de la NBA.

que consiste en levantar ambas palmas de las manos y moverlas de manera alternada, un gesto vinculado al rapero Skrilla y popularizado por memes de la NBA. El "mewing": movimientos faciales destinados a marcar la línea de la mandíbula.

movimientos faciales destinados a marcar la línea de la mandíbula. Poses "sigma", miradas fijas y recreaciones de gestos o celebraciones deportivas, como las de Lionel Messi.

Aunque no hay reglas formales escritas, la dinámica opera como un sistema de puntos imaginario que todos los participantes y espectadores entienden perfectamente.

Una persona gana puntos cuando realiza algo considerado valiente, espontáneo o genial. Por el contrario, los pierde de inmediato si protagonizas una situación vergonzosa, comete un error, se ríe, duda o pierde el equilibrio.

Además, existe una regla crucial que diferencia esta tendencia del farmeo en los videojuegos tradicionales: la autenticidad.

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Mientras en una pantalla la recompensa llega repitiendo la misma acción una y otra vez, en la vida real si te muestras demasiado forzado consigues el efecto contrario y "pierdes aura" ante los ojos de los demás.

En las batallas presenciales de Brasil, por ejemplo, los participantes se presentan frente a cientos de personas. El ganador se suele decidir por los gritos y aplausos del público, aunque en algunas organizaciones existen jueces que asignan calificaciones numéricas del 1 al 10 (donde el 6 es curiosamente la puntuación máxima debido a la tendencia del six-seven).

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Los premios varían según el evento, permitiendo a los competidores ganar desde 20, 250 hasta 1,000 reales (alrededor de $6.000 a $250.000 de forma aproximada) y llevarse el codiciado trofeo de la "Aura Suprema".

Hoy en día, la expresión se usa principalmente con un tono de broma, equivaliendo a proyectar una buena imagen o caerle bien a los demás.

