Colombiana encontró a Haaland en un centro comercial, le pidió una foto y se hizo viral

Un video protagonizado por una creadora de contenido colombiana está dando de qué hablar en redes sociales luego de que asegurara que se había encontrado con Erling Haaland y aprovechó la oportunidad para pedirle una fotografía.

La escena despertó la emoción de miles de usuarios, quienes pensaron que la joven realmente había coincidido con el delantero noruego tras su participación en el Mundial 2026.

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La publicación comenzó con toda la apariencia de un encuentro inesperado entre una fanática y una de las grandes figuras del fútbol internacional. Sin embargo, el desenlace cambió por completo la historia y terminó sacando sonrisas entre quienes siguieron el video hasta el final.

La grabación rápidamente acumuló reproducciones y comentarios, especialmente porque muchos admitieron que durante varios segundos creyeron que Haaland aparecía realmente frente a la cámara.

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El video que ilusionó a miles de seguidores

La protagonista del video es Laura Fernanda, una creadora de contenido colombiana que decidió compartir con sus seguidores lo que parecía ser un encuentro casual con Erling Haaland.

En el inicio de la grabación les cuenta que acababa de verlo y que no quería perder la oportunidad de pedirle una fotografía.

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Según relata, su intención inicial era grabar un video de TikTok junto al futbolista. Sin embargo, aseguró que él solo habría aceptado tomarse una fotografía.

Antes de mostrar el supuesto encuentro, también les pidió a sus seguidores que evitaran hacer comentarios incómodos por respeto hacia el jugador.

Todo parecía indicar que la creadora realmente había coincidido con el goleador noruego.

En realidad, no se trataba del delantero de carne y hueso, sino de una gigante publicidad con la imagen de Erling Haaland, ubicada en un establecimiento.

La escena provocó risas inmediatas entre los usuarios, quienes confesaron haber caído en la broma durante los primeros segundos del video.

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Muchos incluso comentaron que pensaron que la creadora había tenido la fortuna de encontrarse con el atacante noruego pocos días después de la eliminación de Noruega del Mundial 2026.

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La broma no terminó con la imagen de Haaland.

Al lado del anuncio también aparecía una publicidad con el rostro de Cristiano Ronaldo, detalle que la creadora aprovechó para continuar con el tono humorístico del video.

Entre risas comentó que el portugués "se había colado en la foto", haciendo aún más divertida la escena.

Después agregó una opinión sobre la eliminación del conjunto portugués durante el campeonato, comentario que también generó reacciones entre sus seguidores.