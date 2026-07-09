Le ponen el nombre de Haaland a un niño colombiano: ¿en qué ciudad ocurrió?

El nombre de Erling Haaland volvió a tomarse las conversaciones en Colombia, pero esta vez no solo por sus goles en el Mundial 2026.

El gran presente del delantero de Noruega hizo que resurgiera una historia que hace algunos años sorprendió a miles de personas: la de un niño colombiano que fue registrado con exactamente el mismo nombre del reconocido atacante europeo.

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La curiosa anécdota volvió a circular con fuerza en redes sociales luego de que varios usuarios recordaran el caso y compartieran nuevamente la imagen del supuesto registro civil del menor.

La coincidencia despertó cientos de comentarios entre aficionados al fútbol y seguidores del delantero, quienes quedaron sorprendidos al descubrir que en Colombia existe un pequeño llamado Erling Haaland.

Todo ocurrió en El Carmen de Bolívar, donde, según la información difundida por distintos medios nacionales, los padres del menor decidieron bautizarlo con el nombre del goleador noruego, demostrando la admiración que sentían por una de las estrellas del fútbol internacional.

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¿Quién es el niño colombiano llamado Erling Haaland?

De acuerdo con la información que volvió a viralizarse, el menor fue registrado durante 2023 con el nombre de Erling Haaland Estrada Arrieta.

Aunque sus apellidos corresponden a su familia, fueron sus nombres los que llamaron la atención de miles de personas, ya que coinciden plenamente con los del delantero que actualmente juega para la selección de Noruega.

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Cuando la historia apareció por primera vez generó toda clase de reacciones. Algunos internautas destacaron la creatividad de los padres, mientras que otros comentaron que el niño tendría un nombre muy difícil de olvidar.

Con el paso del tiempo la curiosidad quedó en el recuerdo, pero el Mundial 2026 volvió a ponerla sobre la mesa.

El buen rendimiento del atacante europeo hizo que muchos usuarios recordaran aquella noticia y comenzaran nuevamente a compartirla, convirtiéndola otra vez en tendencia.

Hasta el momento no se conocen declaraciones recientes por parte de la familia del menor acerca de esta nueva ola de comentarios.

Por esa razón, el caso continúa siendo una de esas historias curiosas que reaparecen cada vez que el delantero vuelve a ocupar los principales titulares deportivos.

La hermana de Haaland que roba corazones /Foto: IA

El Mundial 2026 impulsó nuevamente la historia

El resurgimiento de esta anécdota coincide con uno de los mejores momentos deportivos de Erling Haaland.

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El atacante ha sido determinante para la selección de Noruega durante la Copa del Mundo y se convirtió en uno de los jugadores más destacados del campeonato.

Su rendimiento ha sido ampliamente comentado por analistas deportivos y medios internacionales, especialmente después de las actuaciones que llevaron a Noruega a seguir avanzando en el torneo.

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Cada partido incrementó el interés por conocer más detalles sobre la vida del delantero, lo que también terminó impulsando historias curiosas relacionadas con su nombre, como la del niño colombiano.

La conversación creció todavía más cuando Google activó una animación especial para quienes escribían "Erling Haaland" en su buscador.

El efecto mostraba una referencia a la tradicional "remada vikinga", una celebración asociada con la afición noruega durante el Mundial 2026 y que rápidamente llamó la atención de millones de usuarios.