Ella es la hermosa hermana de Erling Haaland que roba miradas en el Mundial 2026

Erling Haaland volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 después de marcar el gol con el que Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil. Sin embargo, una vez terminó el compromiso, otra integrante de su familia terminó llevándose buena parte de la atención en redes sociales.

Se trata de Gabrielle Braut Haaland, la hermana del delantero noruego, quien apareció en la celebración del equipo para felicitar a Erling tras la victoria.

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Bastaron unos segundos frente a las cámaras para que miles de aficionados comenzaran a buscar quién era la joven que acompañó al goleador.

Las imágenes del emotivo abrazo entre ambos no tardaron en hacerse virales. Además de destacar el momento familiar, muchos usuarios comentaron el gran parecido físico entre los dos hermanos y llenaron las publicaciones con elogios hacia Gabrielle.

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El gol de Erling Haaland que volvió a poner a Noruega en el centro de atención

El partido entre Noruega y Costa de Marfil fue uno de los más emocionantes de la jornada. Cuando el marcador estaba igualado y parecía que el encuentro tendría que extenderse, apareció Erling Haaland para marcar el tanto definitivo.

El delantero del Manchester City aprovechó una oportunidad en los minutos finales y convirtió el gol que selló el triunfo 2-1 para la selección europea.

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La anotación desató la celebración de jugadores, cuerpo técnico y familiares que se encontraban siguiendo el compromiso. Precisamente durante esos festejos fue cuando Gabrielle Braut Haaland ingresó para abrazar a su hermano, protagonizando una de las imágenes más compartidas del día.

Ella es la hermana de Erling Haaland

¿Quién es Gabrielle Braut Haaland?

Después de que las cámaras la enfocaran durante la celebración, el nombre de Gabrielle Braut Haaland comenzó a ganar popularidad en redes sociales.

Aunque mantiene un perfil mucho más reservado que el de su hermano, la joven ya cuenta con una comunidad importante de seguidores. En Instagram reúne alrededor de 110 mil seguidores, donde suele compartir fotografías de viajes, momentos personales y varias publicaciones junto a Erling Haaland.

Gracias a esas imágenes, muchos aficionados ya conocían la buena relación que existe entre ambos, pero su aparición durante el Mundial hizo que su nombre llegara a personas que hasta ahora no sabían quién era.

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La presencia de Gabrielle durante la celebración generó miles de comentarios entre los aficionados.

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Muchos destacaron el parecido físico con el delantero noruego, mientras que otros no ocultaron su admiración por su apariencia.

"Bellísima", "La hermana de Haaland se parece más a Haaland", "Si Haaland no puede jugar, entra la hermana", fueron algunos de los comentarios.

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Mientras Erling Haaland continúa concentrado en el Mundial 2026 y en los próximos retos con la selección de Noruega, su hermana también sigue dando de qué hablar gracias a la inesperada aparición que tuvo después del encuentro.