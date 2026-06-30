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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Ella es la esposa de Camilo Vargas, arquero de la ‘Tricolor’; llevan 16 años juntos

Ella es la esposa de Camilo Vargas, arquero de la ‘Tricolor’; llevan 16 años juntos

El arquero de la Selección Colombia atraviesa un gran momento luego de los encuentros en el Mundial 2026, llegando a ser el centro de la atención, mientras muchos buscan conocer quién es su esposa.

Conoce a la esposa de Camilo Vargas
Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia
Foto: Instagram @kmilov12
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

Camilo Vargas vive uno de los momentos más destacados de su carrera con la Selección Colombia. Sus actuaciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 lo consolidaron como una de las figuras del equipo y, al mismo tiempo, despertó la curiosidad de los aficionados por conocer más sobre su vida fuera de las canchas.

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Quien está a su lado durante gran parte de ese recorrido es Ángela María Bolívar, su esposa. La pareja lleva más de 16 años de relación y tienen dos hijos, Josué y Emilia, quienes suelen acompañar al arquero en varios de los compromisos del combinado nacional.

Aunque mantiene un perfil reservado, Ángela también tiene una presencia propia en redes sociales. Allí reúne más de 13.000 seguidores, con quienes comparte contenido relacionado con el estilo de vida, la familia y las relaciones, además de colaborar con diferentes marcas.

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¿Quién es Ángela María Bolívar y cómo acompaña la carrera de Camilo Vargas?

Es la mujer que acompaña a Camilo Vargas desde hace más de 16 años, durante las diferentes etapas de su carrera profesional. Ella está presente desde sus primeros años en el fútbol hasta sus últimas competencias de alto nivel, como la Copa América de 2024 y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La pareja se casó en el año 2017 y formó un familia junto a sus hijos, Josué y Emilia. En varias ocasiones fueron vistos en las tribunas respaldando al arquero durante los compromisos de la Selección Colombia, tanto en el país como en el exterior.

Además de acompañarlo en los torneos, lo acompaña en la organización de la dinámica familiar para que sus hijos puedan compartir con Vargas durante las concentraciones y los viajes que exige el calendario deportivo del guardameta.

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Su presencia en redes sociales también le permité colaborar con diferentes marcas, consolidando un espacio propio como creadora de contenido. De esta manera, logró crear una comunidad interesada en las publicaciones que comparte de forma constante.

En sus perfiles son frecuentes las fotografías junto a Camilo Vargas y sus hijos, donde muestra distintos momentos familiares. Estas publicaciones suelen recibir mensajes de seguidores que destacan la unión que han mantenido a lo largo de más de una década.

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