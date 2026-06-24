Ella es la esposa de Daniel Muñoz, el jugador que anotó contra República de Congo

Daniel Muñoz, el lateral derecho que se ha consolidado como una de las piezas fundamentales de la Selección Colombia en el Mundial 2026, atraviesa un momento excepcional en su carrera profesional tras marcar goles decisivos ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Sin embargo, detrás del éxito deportivo del jugador del Crystal Palace se encuentra una sólida historia personal junto a su esposa, Manuela Jiménez Ángel, quien ha sido su compañera desde la adolescencia.

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La historia de amor entre Daniel Muñoz y Manuela Jiménez se remonta a sus años de juventud en Antioquia. Desde entonces, ella ha acompañado al lateral derecho en cada etapa de su carrera, desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su consolidación como figura en las ligas europeas.



A través de sus redes sociales, el futbolista siempre expresa su admiración y el cariño que siente por su pareja, destacando la importancia de caminar "de la mano de Dios" en este proceso de vida. Dicha estabilidad es señalada como un factor clave en la carrera del lateral.

¿Tienen hijos Daniel Muñoz y Manuela Jiménez?

Como fruto de su relación, la pareja formó un hogar y tuvo dos hijos. El primero de ellos, Gianluca Muñoz Ángel, nació en 2017. Posteriormente, en 2022, la familia creció con la llegada de su segundo hijo. Actualmente, la esposa e hijos del lateral residen en Inglaterra, donde Daniel Muñoz desarrolla su carrera profesional con el club Crystal Palace.

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Aunque Manuela mantiene un perfil relativamente reservado, constantemente comparte emotivos sobre su rol como madre, calificando a sus hijos como su "mejor regalo". La familia suele mostrarse unida en redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana y viajes a destinos como Ámsterdam, París y Dubái.

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A pesar de llevar años de convivencia, la pareja formalizó su unión en etapas recientes. En 2023, Daniel Muñoz protagonizó una emotiva propuesta de matrimonio que fue compartida con sus seguidores.

Mientras que en 2025, celebraron su boda religiosa en Medellín, en una ceremonia que reunió a familiares y figuras del fútbol colombiano, incluyendo a su compañero de selección Luis Díaz.

La pareja de Daniel Muñoz, cuenta con una presencia discreta pero significativa en plataformas digitales. En Instagram, posee una comunidad de más de 50.000 seguidores, manteniendo su cuenta privada para proteger la intimidad de su familia.

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