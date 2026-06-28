VIDEO: Mujer rompe el protocolo y le pidió matrimonio a su pareja en pleno Mundial

El Mundial 2026 no solo está dejando grandes emociones dentro del campo de juego, sino también momentos inolvidables en las tribunas que rápidamente se vuelven tendencia global.

Uno de los sucesos más comentados recientemente ocurrió durante el enfrentamiento entre las selecciones de Túnez y Países Bajos, donde una aficionada rompió con las convenciones sociales al protagonizar una propuesta de matrimonio que se volvió viral en redes sociales.

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El hecho tuvo lugar en el estadio de Kansas City, una de las sedes oficiales del torneo en territorio estadounidense. Mientras transcurría el partido, una mujer decidió tomar la iniciativa en su relación sentimental y, alejándose de las costumbres tradicionales, se arrodilló frente a su pareja.



¿Cómo la mujer le pidió matrimonio a su pareja durante el partido?

Ante la mirada atónita de los espectadores circundantes, la mujer sacó una pequeña caja con un anillo de compromiso y realizó la pregunta formal. El novio, quien se encontraba en estado de "shock" inicial, tardó unos segundos en procesar la situación antes de dar un rotundo “sí” como respuesta.

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Este desenlace desató la euforia de los hinchas presentes, quienes celebraron el compromiso con aplausos y gritos de emoción. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento desde diversos ángulos, facilitando su rápida difusión en las diferentes redes sociales.

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La alegría para los seguidores neerlandeses no se limitó al ámbito romántico de esta mujer con su pareja, ya que en el terreno de juego la Selección de Países Bajos logró imponerse con un sólido marcador de 3-1 sobre Túnez. El equipo dirigido por Ronald Koeman demostró superioridad desde los primeros minutos del encuentro.

El marcador se abrió apenas al minuto 3 con un autogol del tunecino Ellyes Skhiri, seguido rápidamente por una anotación del delantero Brian Brobbey al minuto 7, lo que puso una ventaja parcial de 2-0. Aunque Túnez intentó reaccionar y logró descontar al minuto 54 por intermedio de Hazem Mastouri, el defensor Jan Paul van Hecke selló el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Países Bajos aseguró el liderato del Grupo F tras sumar un total de 7 puntos en la fase inicial. Y tendrá su siguiente compromiso contra la selección de Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial. Mira el video aquí.