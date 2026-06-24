VIDEO: Emotivo abrazo paternal de James y Juanfer Quintero con Pékerman en plena cancha

La Selección Colombia no solo celebró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a la República Democrática del Congo, sino que también protagonizó uno de los momentos más nostálgicos del torneo con su antiguo entrenador Pékerman.

Al finalizar el encuentro en la ciudad de Guadalajara, México, las cámaras captaron un reencuentro inesperado entre James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y el estratega argentino José Néstor Pékerman.

Puedes leer: Ella es la esposa de Daniel Muñoz, el jugador que anotó contra República de Congo



La transmisión oficial se centró en el resultado del partido, un video captado desde el terreno de juego reveló una escena cargada de afecto. James Rodríguez, quien fue titular en el compromiso, acudió rápidamente al llamado de Pékerman al terminar el juego. Ambos se fundieron en un abrazo de varios segundos que fue descrito por los presentes como un momento de profunda conexión.



A esta escena se sumó Juan Fernando Quintero, quien había ingresado en el segundo tiempo precisamente en sustitución de James. El gesto de los dos referentes colombianos hacia su exentrenador, momento que se volvió viral en redes sociales.

¿Quién reveló el video James, Quintero y Pékerman?

Publicidad

Este momento pasó desapercibido para la transmisión oficial y solo salió a la luz gracias al exfutbolista Iván Ramiro Córdoba, quien estuvo presente en el estadio. Córdoba grabó la interacción y la publicó en su cuenta de Instagram, permitiendo que miles de colombianos conocieran la emotiva escena.

Puedes leer: Luto en el fútbol: muere reconocido director técnico durante la Copa Mundial 2026

Publicidad

José Pékerman actualmente se encuentra en la cita mundialista desempeñando funciones para medios de comunicación, bajó al terreno de juego después de la victoria de la Selección Colombia ante el equipo de Républica del Congo.

Este gesto de gratitud de los jugadores refleja el respeto y la influencia que el técnico argentino mantiene sobre esta generación de futbolistas. Las reacciones en redes no se hicieron esperar, con miles de aficionados expresando nostalgia y admiración por la relación de "familia" que aún mantienen los protagonistas.

Cabe recordar que este emotivo reencuentro se produjo en medio del buen momento que atraviesa la Selección Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo. Gracias a un gol de Daniel Muñoz, la Tricolor aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial de 2026.

El próximo reto para el equipo de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero será definir su posición final en el grupo enfrentando a la selección de Portugal en Miami este sábado 27 de junio.

Mira también: El hincha #1 de la Selección no es colombiano: su historia conmovió a todos