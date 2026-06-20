Paso a paso para crear lámina Panini en Gemini con tu selección del Mundial; hay prompt

El álbum de láminas es una de las tradiciones más emocionantes de cada Copa del Mundo, pero para el Mundial 2026, la tecnología te permite dar un paso más allá.

Ya no tienes que limitarte a coleccionar a figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo; ahora, gracias a la inteligencia artificial de Google Gemini, tú también puedes tener tu propio cromo con el estilo oficial de Panini.

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Este proceso es completamente gratuito y está disponible para cualquier persona que tenga una fotografía bien iluminada y acceso a la plataforma de Gemini.



Si alguna vez soñaste con verte representado en la colección más grande de la historia —que este año cuenta con 980 figuritas—, aquí te explico cómo lograrlo.



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¿Cómo hacer tu lámina Panini personalizada con Gemini paso a paso?

Para empezar, necesitas una foto propia donde se vea tu rostro de frente y con buena iluminación de estudio para que el resultado sea profesional.

El objetivo es que tu cara se integre de forma natural en el cuerpo de un jugador con el uniforme oficial.

Existen dos caminos principales para lograrlo. El primero consiste en generar una plantilla vacía. Puedes pedirle a la IA que cree una base con el uniforme de tu selección favorita (por ejemplo, la de Perú con su banda roja) y que deje un espacio en blanco rectangular en el área del rostro.

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Una vez que Gemini te entregue esta imagen, debes guardarla, cargarla nuevamente junto a tu foto personal y usar el comando: "monta mi foto en la silueta".

Es fundamental que la imagen final mantenga la relación de aspecto de 3:4 y conserve todos los elementos gráficos oficiales, como el logotipo de "FIFA WORLD CUP 2026" en la parte superior y el patrón de borde dorado o verde característico de esta edición.

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¿Qué prompts usar en Gemini para crear tu figurita del Mundial 2026?

Si prefieres un método más directo, puedes usar una lámina real como referencia. Por ejemplo, puedes tomar una imagen de la figurita de Lionel Messi y pedirle a Gemini que lo reemplace por ti.

Según métodos compartidos por usuarios en redes sociales como TikTok y Threads, el secreto está en ser muy específico con el prompt.

Debes incluir tus datos reales para que el cromo sea auténtico. Asegúrate de proporcionar a la IA la siguiente información:

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Estatura y peso.

Club actual o favorito.

Un prompt efectivo sería: "Quiero que quites la imagen del jugador y pongas la de la persona que adjunto. Mantén la camiseta de la Selección, la textura, sombras y luces de la foto original. Cambia el nombre por el mío y actualiza la fecha de nacimiento, altura, peso y equipo".

Al seguir estas instrucciones, la IA realizará una integración realista y profesional, respetando la tipografía, los escudos y la textura de la tela del uniforme.

Así, estarás listo para presumir tu lugar en el torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. De este modo, cualquier aficionado puede sentirse parte de la élite del fútbol mundial con una pieza de colección única y personalizada.