Revelan qué pasó con el camarógrafo que cayó durante Colombia vs. Uzbekistán

El partido entre Colombia y Uzbekistán dejó varias imágenes que rápidamente se hicieron virales.

Aunque la victoria de la Selección y el gol que cerró la noche fueron algunos de los temas más comentados, hubo otro momento que llamó la atención de quienes seguían la transmisión y de los aficionados presentes en el estadio.

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Todo ocurrió en medio de una jugada intensa sobre una de las bandas del terreno de juego. Mientras Luis Díaz disputaba el balón y buscaba mantener la posesión, una acción terminó involucrando de manera inesperada a uno de los camarógrafos encargados de registrar el encuentro.

Las imágenes captadas durante la transmisión oficial mostraron cómo la cámara perdió estabilidad de un momento a otro. Segundos después quedó claro que uno de los jugadores había terminado impactando al trabajador que se encontraba a pocos metros de la línea de juego.

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El hecho se produjo cuando Khusanov, futbolista de Uzbekistán, salió con fuerza en la disputa de la pelota y terminó chocando contra el camarógrafo.

Mientras el partido continuaba desarrollándose, en redes sociales comenzaron a circular videos grabados desde distintos sectores del estadio. Estas grabaciones permitieron ver con mayor detalle lo ocurrido después del impacto y mostraron la rápida reacción del personal presente en el escenario deportivo.

🎥⚽ Mundial 2026: el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov chocó contra un camarógrafo durante el partido ante Colombia. El trabajador recibió asistencia médica, dejó el estadio con dificultades para caminar y fue trasladado en ambulancia. #mundial #mundial2026 #colombia pic.twitter.com/V3t49h1xH6 — Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) June 18, 2026

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Así fue la asistencia al camarógrafo tras la caída

Según se observa en los videos compartidos por aficionados y asistentes al encuentro, varios trabajadores vinculados a la organización del evento ingresaron rápidamente para atender al camarógrafo.

Las imágenes muestran al hombre tendido sobre el césped mientras recibía ayuda. Durante varios minutos permaneció en el suelo y no logró incorporarse de inmediato, situación que aumentó la preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Posteriormente, y con ayuda de otras personas, logró ponerse de pie. Sin embargo, en los videos se aprecia que presentaba dificultades para caminar.

De acuerdo con los registros que circulan en redes sociales, el trabajador parecía tener molestias en una de sus piernas y avanzaba con evidente dificultad.

Después de recibir la primera atención en el lugar, fue trasladado fuera del estadio para continuar siendo evaluado. Los videos difundidos muestran que el camarógrafo llegó hasta una ambulancia, vehículo en el que finalmente abandonó el escenario deportivo para recibir valoración médica.

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¿Se conocen detalles sobre su estado de salud?

Hasta ahora no se han dado a conocer reportes oficiales sobre el estado del camarógrafo ni se ha informado cuál fue el diagnóstico tras ser llevado a un centro médico.

Por esa razón, las imágenes que circulan en redes sociales son, por el momento, la principal referencia sobre lo sucedido. En ellas se observa que el trabajador logró movilizarse con ayuda antes de ser trasladado en ambulancia.

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Mientras tanto, muchos aficionados han seguido atentos a cualquier actualización relacionada con su condición, especialmente después de que el incidente se volviera viral en cuestión de minutos.