LINK para inscribirte a cursos de ingles GRATIS en Bogotá; requisitos y fechas

Si estás buscando una oportunidad para fortalecer tus competencias en una segunda lengua, esta información te interesa.

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), en una alianza estratégica con el British Council, ha puesto a disposición de los ciudadanos más de 6.400 becas para estudiar inglés de forma gratuita.

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Esta iniciativa se enmarca en el programa Talento Capital Formación, cuyo propósito principal es brindar herramientas bilingües a los habitantes de la ciudad para que puedan acceder a mejores procesos académicos y ser más competitivos en el mercado laboral actual.



La formación es totalmente virtual, lo que te permite gestionar tus tiempos de estudio de manera eficiente.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las becas de inglés en Bogotá?

Para poder ser beneficiario de esta convocatoria, debes cumplir con un perfil específico diseñado por el Distrito. Según la información oficial, los requisitos básicos son:

Ser mayor de edad : Debes tener 18 años o más al momento de la inscripción.

: Debes tener 18 años o más al momento de la inscripción. Residir en Bogotá: El programa está dirigido exclusivamente a habitantes de la capital del país.

El programa está dirigido exclusivamente a habitantes de la capital del país. Ser bachiller: Es indispensable contar con el título de bachillerato para postularte.

La convocatoria ofrece dos caminos distintos dependiendo de tu disponibilidad y estilo de aprendizaje. Por un lado, está el programa virtual sincrónico titulado 'English without Borders para Entornos Laborales', el cual cuenta con el acompañamiento directo de docentes y ofrece 2.460 cupos.

Por otro lado, si prefieres estudiar a tu propio ritmo, existen 3.971 licencias para una plataforma de autoaprendizaje, donde tú mismo organizas tus horarios de forma flexible.

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¿Cómo inscribirse a la convocatoria de Atenea y el British Council?

El proceso de postulación se realiza de manera digital para facilitar el acceso a todos los interesados. Si cumples con los requisitos mencionados, estos son los pasos que debes seguir para completar tu registro exitosamente:

Ingresa a la plataforma SICORE: Debes entrar al sitio web oficial de la Agencia Atenea. Crea o actualiza tu cuenta: Si es tu primera vez, regístrate; si ya tienes usuario, asegúrate de que todos tus datos estén al día. Diligencia tu hoja de vida: Completa la información solicitada por el sistema. Adjunta documentación: Sube los documentos requeridos (como tu acta de grado o documento de identidad) y selecciona la oferta de formación que más se ajuste a tus necesidades (sincrónica o plataforma de autoaprendizaje).

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Es fundamental que realices este proceso antes de la fecha límite, la cual está fijada para el 28 de junio de 2026.

No dejes el trámite para el último minuto, ya que la plataforma podría presentar alta congestión debido a la demanda de los 6.400 cupos disponibles.

Calendario de fechas para inscripción

Para que no pierdas de vista los tiempos de la convocatoria, ten presente el siguiente cronograma oficial:

Cierre de inscripciones: 28 de junio de 2026.

Publicación de resultados: 24 de julio de 2026.

Inicio de clases: 10 de agosto de 2026.

Recuerda que estas becas representan una oportunidad directa para obtener certificados de formación en una de las habilidades más valoradas actualmente por las empresas que ofrecen vacantes bilingües en la ciudad.