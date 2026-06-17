Bogotá ya tiene fecha para Festival de la Lechona 2026; lugar y precios aproximados

Si eres amante de la buena mesa y vives en Bogotá o planeas visitar la ciudad a finales de junio, tienes una cita obligatoria con la tradición.

La Alcaldía de Bogotá anunció oficialmente la llegada del Festival de la Lechona 2026, un evento que este año se viste de gala bajo el concepto de 'El Mundial del Sabor'.

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Esta quinta edición promete ser histórica, no solo por la calidad del plato estrella, sino porque coincide con la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026.



La lechona, ese manjar de carne de cerdo y arveja que fue reconocido entre 2024 y 2025 como el mejor plato del mundo según los Taste Atlas Awards, será la protagonista indiscutible en las calles del sur de la capital.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Festival de la Lechona 2026?

El festival se desarrollará durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo, específicamente del sábado 27 al lunes 29 de junio de 2026.

El epicentro de esta gran fiesta será la tradicional 'Zona L', ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, un sector que se ha consolidado como el distrito de la lechona en Bogotá por su alta concentración de negocios familiares y tradicionales.

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Para que llegues sin perderte, el distrito ha habilitado tres corredores principales donde se ubicarán las 86 lechonerías participantes:

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Avenida Caracas: entre las calles 27 sur y 28C sur.

Calle 27 sur: entre la Avenida Caracas y la carrera 12H.

Calle 28 sur: entre la carrera 19 y la Avenida Caracas.

Estos puntos atraviesan barrios emblemáticos como Quiroga, Olaya y San José Sur, donde el aroma a cuero tostado y carne de cerdo inundará el ambiente durante los tres días de programación.

¿Cuánto cuesta un plato en el festival y qué otras opciones podrás encontrar?

Uno de los mayores atractivos del 'Lechona Fest' 2026 es su apuesta por la economía de los ciudadanos y el apoyo a las pymes del sector. Por ello, podrás encontrar la porción especial del festival desde tan solo $12.000 pesos.

Es una oportunidad perfecta para degustar esta receta que combina carne de cerdo, manteca y arveja cocinada, caracterizada por su piel crujiente y tostada.

Pero si buscas variedad, el festival tiene mucho más para ofrecerte. Además de la lechona tradicional, los establecimientos presentarán propuestas innovadoras y otros platos típicos para complementar tu experiencia, tales como:

Empanadas, tacos y hamburguesas con toques lechoneros.

Picadas, conos y postres.

Además de la comida, el ambiente estará cargado de cultura. Podrás disfrutar de presentaciones musicales, danzas, muestras folclóricas y actividades pensadas para toda la familia.

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Y atención, fanáticos del fútbol: el sábado 27 de junio, mientras degustas tu plato, podrás vivir la emoción del partido entre la Selección Colombia y Portugal por la fase de grupos del Mundial.

Con una asistencia esperada que podría igualar o superar los 500.000 visitantes registrados en ediciones anteriores, este festival no es solo un evento gastronómico, sino el corazón de la identidad barrial y un motor para la economía local.