Ley seca en Bogotá por elecciones tiene cambios y sorpresas para bares

Este domingo 21 de junio, Colombia se prepara para una de las jornadas más decisivas de su historia reciente: la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Sin embargo, en Bogotá la atención no solo está puesta en las urnas, sino también en cómo vivirás este fin de semana que coincide con la pasión del Mundial. Si te preocupaba que las restricciones te dañaran el viernes de quincena, hay excelentes noticias para ti.

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La Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, decidió dar un paso atrás en la restricción inicial para permitir que el viernes sea una jornada de movimiento económico y celebración deportiva.



Esta medida busca que tú, como ciudadano, puedas disfrutar de los eventos programados, incluyendo la transmisión de partidos de la Selección Colombia en conjunto con la Federación Colombiana de Fútbol en puntos del norte y sur de la ciudad.

¿Desde cuándo y hasta qué hora rige la ley seca en Bogotá por las elecciones de 2026?

Originalmente, se había previsto que la prohibición de consumo y venta de alcohol comenzara el viernes 19 de junio a las 6:00 p. m.. No obstante, tras un diálogo directo entre la administración distrital y los sectores comerciales, el horario cambió.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, confirmó que la ley seca iniciará finalmente a la medianoche del sábado 20 de junio (es decir, a las 00:00 horas).

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Esto significa que durante todo el viernes 19 de junio, hasta las 11:59 p. m., no habrá ninguna restricción para la compra o consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad.

La medida de prohibición se mantendrá vigente durante todo el sábado y el domingo de elecciones, y finalizará el lunes 22 de junio a las 12:00 del mediodía.

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Este ajuste de última hora le da a Bogotá seis horas adicionales de libertad comercial el viernes, una decisión clave para proteger cerca de $180.000 millones que circulan en la economía nocturna y hotelera.

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¿Cuáles son las multas y restricciones por incumplir la ley seca en Bogotá?

Es fundamental que tengas claro que, una vez inicie la restricción a la medianoche del sábado, queda estrictamente prohibido el consumo, venta y comercialización de bebidas embriagantes tanto en establecimientos comerciales como en el espacio público.

Si decides ignorar esta norma, te expones a sanciones económicas considerables. Para este año 2026, las multas por infringir la ley seca oscilan entre los 4 y los 32 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV).

En términos de pesos colombianos, esto significa que podrías terminar pagando desde $233.454 hasta $1.867.632, dependiendo de la gravedad de la falta.

La vigilancia estará a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá, que desplegará operativos especiales, especialmente cerca de los puestos de votación y zonas de alta afluencia.

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La intención de las autoridades es garantizar que la jornada electoral, donde se definirá el próximo mandatario entre De la Espriella y Cepeda, transcurra en completa paz y tranquilidad.