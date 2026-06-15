Esta en la casa más gomela del sur de Bogotá; vale más de mil millones y así es por dentro

Cuando se habla de propiedades de lujo en Bogotá, muchas personas suelen pensar en barrios exclusivos del norte de la ciudad. Sin embargo, una espectacular casa ubicada en Ciudad Berna está cambiando esa percepción y captando la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Con un valor cercano a los 1.800 millones de pesos, esta propiedad se ha convertido en una de las más comentadas del mercado inmobiliario capitalino gracias a sus dimensiones, acabados y diseño.

La vivienda fue presentada por el creador de contenido conocido como @elmandelosarriendos, quien mostró cada uno de sus espacios en un video que rápidamente se volvió viral.

Desde entonces, la casa ha despertado curiosidad entre quienes buscan conocer cómo es una propiedad de alto nivel ubicada en una de las zonas tradicionales del sur de Bogotá.

La casa que redefine el lujo en el sur de Bogotá

Publicidad

Lo primero que llama la atención de esta casa es su tamaño. La propiedad cuenta con aproximadamente 670 metros cuadrados construidos distribuidos en cuatro niveles, cada uno diseñado para ofrecer comodidad y funcionalidad.

En el primer piso se encuentra un amplio parqueadero privado con puerta eléctrica, además de dos habitaciones de gran tamaño con baño independiente. Una de ellas incorpora chimenea, mientras que otra cuenta con tina. También dispone de estudio, cocina de grandes proporciones y zonas sociales iluminadas naturalmente.

Publicidad

Los detalles arquitectónicos sobresalen en cada rincón. Pisos en mármol, paredes con acabados en veneciano y muebles elaborados en madera de cedro forman parte de la propuesta estética que distingue a esta casa de otras propiedades del sector.

El segundo nivel mantiene la misma línea de elegancia. Allí se ubican una sala principal con chimenea, comedor amplio y una cocina integral con acabados en madera. Además, cuenta con tres habitaciones adicionales y espacios diseñados para brindar comodidad a todos los integrantes de la familia.

Casa de cuatro pisos con biblioteca, terraza y zona BBQ

Uno de los espacios que más comentarios ha generado es el tercer piso. En esta área, la casa incorpora una biblioteca completamente elaborada en madera, una antesala, una sala de estar y la habitación principal.

Este dormitorio se destaca por contar con baño privado, tina y un amplio clóset. La distribución busca ofrecer privacidad y comodidad, convirtiendo este nivel en uno de los puntos más exclusivos de toda la vivienda.

Publicidad

Por si fuera poco, el cuarto piso lleva la experiencia a otro nivel. Allí se encuentra una amplia terraza exterior con zona BBQ, espacio ideal para reuniones familiares o encuentros sociales. También dispone de lavandería, bodega y cinco tanques de almacenamiento de agua.

La seguridad es otro aspecto importante dentro de esta casa, ya que cuenta con cámaras de vigilancia permanentes y sistemas de iluminación exterior mediante reflectores.

Publicidad

La casa más comentada de Ciudad Berna

La ubicación también ha despertado interés. Situada en Ciudad Berna, cerca de Ciudad Jardín Sur y con acceso a importantes vías como la Avenida Caracas y la calle 10 Sur, esta propiedad combina conectividad con espacios amplios y modernos.

Su cercanía a estaciones de transporte público como Ciudad Jardín, Policarpa y San Bernardo facilita los desplazamientos hacia diferentes puntos de Bogotá, una característica que aumenta aún más su atractivo.

Más allá de su valor comercial, esta casa ha logrado romper varios paradigmas sobre el mercado inmobiliario capitalino. Su presencia demuestra que las propiedades de lujo también tienen espacio en sectores tradicionales del sur de la ciudad y que el interés por viviendas exclusivas sigue creciendo en distintas zonas de Bogotá.

Con cuatro pisos, acabados premium, biblioteca, terraza, zona BBQ y amplias áreas sociales, esta casa se ha convertido en una de las propiedades más llamativas del momento y en un verdadero referente de lujo dentro del sur de la capital colombiana.