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Nueva pista de hielo GRATIS en Bogotá: dónde queda y hasta cuándo visitarla

Este lugar de entretenimiento se encuentra ubicado al sur de la ciudad y el ingreso depende de la disponibilidad de cupos.

Nueva pista de hielo en Bogotá
Nueva pista de hielo GRATIS en Bogotá: dónde queda y hasta cuándo visitarla
Foto: imagen generada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de abr, 2026

Una pista de hielo fue inaugurada en Bogotá la cual es totalmente gratuita, esta iniciativa es impulsada por la Alcaldía Local de Bosa y el Distrito, los cuales buscan ofrecer una alternativa de entretenimiento diferente para los ciudadanos y turistas que se quedan en la capital durante la Semana Santa y días posteriores

Esta nueva atracción se encuentra en el Parque Metropolitano El Porvenir, situado en la Av. Calle 54 Sur #97-37, en la localidad de Bosa y se conoció por parte de la misma entidad que tendrá una jornada continua desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., facilitando el acceso a niños, jóvenes y adultos en diversos horarios.

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Sin embargo, las autoridades mencionaron que las personas que quieran asistir a la pista de hielo tendrán poco más de un mes para disfrutar de esta actividad, ya que estará habilitada únicamente hasta el domingo 10 de mayo de 2026.

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¿Cómo conseguir boletos para esta pista de hielo en Bogotá?

Inicialmente, es importante mencionar que la actividad es gratuita, el ingreso está sujeto a la disponibilidad de cupos diarios y requiere de una boleta física para el control de entrada. Para obtenerlas, los interesados deben seguir estos pasos:

  1. Acercarse de manera presencial a la Alcaldía Local de Bosa o a la Casa de la Participación.
  2. Presentar el documento de identidad original.

Además que una recomendación por parte del Distrito es planear la visita con antelación y llegar temprano a los puntos de distribución, puesto que las boletas son limitadas y se espera que la demanda sea alta.

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¿Hay que pagar en la pista de hielo?

La organización ofrece una experiencia completa que incluye el préstamo de patines sin costo adicional. Además, la pista cuenta con el acompañamiento de instructores y personal de supervisión, quienes brindan apoyo básico para asegurar que tanto principiantes como expertos tengan una experiencia segura y divertida sobre el hielo.

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Por otro lado, para mantener el orden y la seguridad dentro del recinto, se han establecido reglas estrictas que los asistentes deben cumplir:

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  • Está prohibido el ingreso de armas, bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
  • No se permite el uso de combustibles (gas, gasolina o ACPM).
  • Es obligatorio seguir las instrucciones del personal de vigilancia y respetar la señalización del parque.
  • Cada usuario es responsable de su integridad física y debe entregar el espacio en óptimas condiciones de limpieza.

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