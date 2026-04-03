Motos eléctricas que ya tienen que pasar por revisión técnico-mecánica: revisa si te toca

Si pensabas que por tener una moto eléctrica te ibas a salvar por siempre de los papeles y las filas en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), despierta: el 2026 llegó con reglas claritas.

Ya no basta con solo enchufarla y salir a rodar en silencio por la ciudad. La normativa nacional decidió que estos vehículos, que cada vez son más populares en las calles colombianas, deben ponerse al día con los mismos requisitos de seguridad que las motos que funcionan con gasolina.

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¿A qué motos eléctricas les toca pasar por revisión técnico-mecánica?

La clave está en la fecha de nacimiento de tu vehículo, es decir, su fecha de matrícula. Según el artículo 52 de la Ley 2294 de 2023, las motocicletas —sin importar si son de combustión o eléctricas— deben realizar su primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes exactamente a los dos años de haber sido registradas.



Esto significa que, si estrenaste tu moto eléctrica y la matriculaste en el 2024, el 2026 es el año de tu primera cita obligatoria con el CDA.

Después de este primer encuentro, la evaluación se vuelve un compromiso anual que debes cumplir antes de que venza el certificado anterior.

Pero ojo, no cualquier "bicicleta con motor" entra en este grupo. La Ley 2486 de 2025 puso los puntos sobre las íes: los vehículos eléctricos livianos que superen los 60 kilos de peso y que alcancen velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora están obligados a cumplir con toda la papelería.

Si tu moto entra en este rango, ya no es considerada un juguete de movilidad alternativa, sino un automotor con todas las de la ley que debe demostrar que es seguro para circular.

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Lo que van a "escudriñar" en tu moto Cuando lleves tu máquina al CDA autorizado por el Ministerio de Transporte, no creas que solo le darán una mirada por encima.

La inspección es rigurosa para garantizar que nada falle mientras vas en la vía. Los expertos realizarán una inspección sensorial, pero también pondrán a prueba el sistema de luces, la suspensión, el sistema de dirección y, lo más importante, el sistema de frenos.

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Aunque no te midan gases como a las motos tradicionales, el sistema eléctrico completo será revisado para certificar que cumples con los estándares de la norma vigente.

El alivio para el bolsillo: el famoso 30% Aquí viene la parte que te va a gustar y que le da un respiro a tu billetera.

Por ser un vehículo amigable con el medio ambiente, tienes derecho por ley a un descuento del 30% en el valor del servicio de la revisión.

Según la Resolución 20213040039485, todos los CDA deben aplicar esta rebaja sobre los rangos de precios determinados.

Para que te hagas una idea, los costos base de la técnico-mecánica para motos en 2026 (antes del descuento) se mueven en estos rangos:

Motos nuevas (0 a 2 años): entre $217.781 y $246.890.

Motos de 3 a 7 años: entre $218.081 y $247.190. A esos valores, réstales el 30% y verás que el trámite no sale tan costoso como parece, siempre y cuando lo hagas a tiempo.

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Lo que pasa si te haces el "eléctrico" y no vas Ignorar esta obligación te puede salir mucho más caro que la revisión misma.

No tener la técnico-mecánica al día se considera una infracción tipo C.35, lo que implica una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. En pesos de 2026, estamos hablando de un golpe de aproximadamente $875.452.

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Además, recuerda que la técnico-mecánica no viene sola. Para que tu moto eléctrica esté 100% legal, también debes portar el SOAT vigente y tener tu licencia de conducción A1 (o superior).

En el caso del SOAT para las eléctricas, las tarifas de 2026 se guían por categorías similares al cilindraje: menos de 100 c.c. pagan $256.200; entre 100 y 200 c.c. pagan $343.300; y las más potentes (superiores a 200 c.c.) están en $761.400.

Circular sin el seguro obligatorio es una falta tipo D, con una sanción de cerca de $1.750.000