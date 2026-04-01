¿Tienes moto eléctrica? Estos son los costos oficiales de SOAT y tecnomecánica 2026

El crecimiento de las motos eléctricas en Colombia sigue marcando tendencia en la movilidad del país, impulsando a cada vez más usuarios a optar por tecnologías sostenibles. Este aumento también llevó a que las autoridades ajusten las normas para garantizar que estos vehículos cumplan con requisitos técnicos y legales al circular.

Con la entrada en vigor de la Ley 2486 de 2025, se establecieron condiciones claras para este tipo de automotores. La norma define qué motos eléctricas deben contar con matrícula, licencia de conducción y documentos obligatorios como el SOAT y la revisión tecnomecánica.

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En ese sentido, la ley indica que los vehículos eléctricos livianos que superen los 60 kilos de peso y alcancen velocidades mayores a 40 kilómetros por hora deben cumplir con estas exigencias. Esto los equipara, en varios aspectos, a las motocicletas tradicionales que circulan en el país.



Uno de los requisitos clave es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que cubre gastos médicos en caso de siniestros viales. Para este 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia definió las tarifas según características del vehículo.

¿Cuánto cuesta el SOAT para motos eléctricas en Colombia 2026?

En el caso de las motos eléctricas, los valores establecidos para este año son los siguientes:



Motos de menos de 100 c.c.: $256.200

Motos entre 100 y 200 c.c.: $343.300

Motos superiores a 200 c.c.: $761.400

Aunque estas categorías se basan en una referencia similar a los motores de combustión, sirven como guía para ubicar el tipo de motocicleta eléctrica dentro de la tabla tarifaria vigente.

Por otro lado, la revisión tecnomecánica también es obligatoria para este tipo de vehículos, pero solo aplica cuando cumplen dos años desde su matrícula. Es decir, durante 2026 deberán realizarla las motos eléctricas registradas en 2024 o antes.

Este proceso garantiza que el sistema eléctrico, los frenos y demás componentes funcionen correctamente, permitiendo una circulación segura en las vías. Además, certifica que el vehículo cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente.

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¿Cuánto cuesta la revisión tecnomecánica en Colombia 2026?

Según datos del sector automotor, los costos de la revisión tecnomecánica para motos en 2026 se encuentran en los siguientes rangos:



Motos de 0 a 2 años: entre $217.781 y $246.890

Motos de 3 a 7 años: entre $218.081 y $247.190

Motos de 8 a 16 años: entre $218.381 y $247.490

Motos de 17 años o más: entre $218.081 y $247.190

Sin embargo, uno de los beneficios más importantes para los propietarios de vehículos eléctricos es el descuento en este trámite. De acuerdo con la Resolución 20213040039485, los Centros de Diagnóstico Automotor deben aplicar una reducción del 30 % en el valor de la revisión tecnomecánica.

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En medio de este panorama, las motos eléctricas continúan ganando terreno en Colombia, mientras las normas evolucionan para adaptarse a esta nueva realidad. Los conductores deben estar atentos a estos requisitos para evitar sanciones y garantizar que sus vehículos circulen cumpliendo todas las condiciones exigidas por la ley.