Advertencia de Ministerio de Transporte a motociclistas con cámara en el casco; no perdonan

El uso de cámara en el casco de motociclistas en Colombia genera dudas entre conductores que buscan grabar sus recorridos o contar con evidencia en caso de incidentes. Ante esto, el Ministerio de Transporte estableció reglas claras que determinan cuándo estos dispositivos están permitidos y en qué casos pueden generar sanciones.

Además, el creciente uso de estos dispositivos entre motociclistas responde no solo a fines recreativos, sino también a la necesidad de contar con pruebas ante accidentes, comparendos o situaciones en vía. Esto llevó a que las autoridades precisaran las condiciones de uso para evitar interpretaciones erróneas y posibles sanciones.

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¿Es legal llevar cámara en el casco en Colombia?

En Colombia, instalar cámaras o intercomunicadores en el casco no constituye una infracción automática. Es decir, un agente de tránsito no puede imponer un comparendo solo por observar uno de estos dispositivos.



Sin embargo, su uso debe cumplir condiciones técnicas relacionadas con la seguridad vial y la integridad del casco, según la normativa vigente. La regulación se basa principalmente en la Resolución 23385 de 2020, que define cómo deben usarse estos elementos sin afectar la función protectora del casco.



¿Cuándo sí pueden multar a motociclistas?

Las autoridades pueden imponer sanciones en situaciones específicas donde el dispositivo comprometa la seguridad del conductor. Uno de los principales casos ocurre cuando la cámara o cualquier accesorio se ubica entre la cabeza del motociclista y el interior del casco, lo que está prohibido por la normativa.

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También puede haber sanción si el dispositivo:



Afecta la estructura del casco.

Reduce la capacidad de protección en caso de accidente.

Obstruye la visión del conductor.

La prioridad de la norma es garantizar que el casco cumpla su función principal que es proteger la vida.

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El Ministerio de Transporte permite el uso de estos dispositivos tecnológicos, como cámaras e intercomunicadores, siempre que no interfieran con la seguridad ni obliguen al conductor a usar las manos mientras conduce.

La norma incluso contempla el uso de intercomunicadores, siempre que funcionen con sistemas manos libres y no se interpongan entre la cabeza y el casco. Esto busca equilibrar el avance tecnológico con la seguridad vial, permitiendo herramientas útiles sin poner en riesgo al motociclista.

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Aunque no existe una prohibición general, las autoridades insisten en que cualquier modificación al casco debe respetar los estándares técnicos. El casco debe mantenerse certificado, en buen estado y sin alteraciones que reduzcan su efectividad. Por lo que, más allá de evitar multas, la recomendación principal de las autoridades apunta a usar estos dispositivos de forma responsable, priorizando siempre la seguridad en las vías.

