Estas son las cámaras de fotomulta que funcionarán en Semana Santa y puntos de ubicación

Con la llegada de la Semana Santa, miles de viajeros se preparan para movilizarse por las carreteras del país, lo que también incrementa los controles en las vías. En este contexto, las autoridades revelaron el panorama actualizado de las cámaras de fotodetección activas en Colombia, dispositivos clave para vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito.

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2026 se han autorizado 1.275 cámaras en todo el territorio nacional. Sin embargo, solo 320 de estos dispositivos se encuentran actualmente en funcionamiento, lo que representa cerca del 25 % del total.

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¿Dónde están ubicadas las 320 cámaras de fotomultas activas en Colombia?

La distribución de estas cámaras no es uniforme. Regiones como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran más de la mitad de los equipos activos, lo que coincide con las zonas de mayor flujo vehicular y también con altos índices de incidentes en carretera.



Durante esta temporada, el movimiento de vehículos aumenta considerablemente. Solo en Bogotá, las autoridades proyectan la salida de más de 2,5 millones de automotores y el ingreso de una cifra similar, lo que pone a prueba la movilidad y refuerza la necesidad de controles en puntos estratégicos.



Las llamadas ‘cámaras salva vidas’ cumplen un papel fundamental en la prevención, ya que buscan reducir comportamientos de riesgo como el exceso de velocidad o el irrespeto a las señales de tránsito. Según la información oficial, su implementación se consolida como una estrategia efectiva para disminuir los incidentes viales.

¿Cómo están distribuidas las cámaras de fotomulta en Colombia?

El panorama general de los dispositivos autorizados muestra diferentes estados en su implementación:

320 cámaras están activas y operando actualmente.

421 cuentan con autorización para instalación.

289 aparecen como renovadas o expiradas.

238 están vencidas.

4 fueron prorrogadas.

3 permanecen suspendidas.

En cuanto a la distribución por regiones, los territorios con mayor número de cámaras son Bogotá (254), Antioquia (238), Valle del Cauca (188), Atlántico (150) y Santander (70). En contraste, departamentos como Quindío y La Guajira cuentan con apenas un dispositivo cada uno.

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Estos datos coinciden con reportes del sistema de atención a víctimas en carretera, que ubican a estas mismas regiones entre las que registran mayor número de casos relacionados con incidentes viales en lo corrido de 2026.

Las autoridades insisten en que estos dispositivos deben estar debidamente señalizados y su objetivo principal no es sancionar, sino generar conciencia entre los conductores. Aun así, durante temporadas de alta movilidad como Semana Santa, su presencia cobra mayor relevancia para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en las vías.

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Con este panorama, quienes planean viajar en los próximos días deberán prestar especial atención a las normas de tránsito y a los puntos donde operan estos sistemas, ya que el control será más estricto en los corredores con mayor circulación vehicular.

Para 2026, las sanciones por fotomultas en Colombia se establecen con base en la Unidad de Valor Básico (UVB). Los montos van desde $168.813 en faltas menores hasta más de $1,2 millones en casos graves como ignorar un semáforo en rojo.