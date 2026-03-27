El olvido de más de 800 mil pesos que podría amargar a conductores en Semana Santa

Semana Santa 2026 ya está aquí y el plan de carretera es sagrado para miles de colombianos que buscan desconectarse en los destinos turísticos del país.

Sin embargo, antes de que pises el acelerador y pongas tu lista de reproducción favorita, hay un detalle que las autoridades de tránsito no van a dejar pasar: el kit de carretera.

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No portar estos elementos se ha convertido en un descuido silencioso que podría arruinar tus vacaciones y golpear fuertemente tu bolsillo justo cuando más necesitas el presupuesto.



¿De cuánto es la multa por no llevar kit de carretera?

Hablemos de cifras claras para que no te lleves sorpresas en los retenes. Según la normativa vigente en Colombia, no contar con el equipo de prevención y seguridad completo es una infracción que se paga caro.



La multa está fijada en 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Para este año 2026, esto representa un desembolso de aproximadamente $875.452 (o $875.445 según el ajuste específico).

Es, sin duda, un impacto económico considerable que nadie quiere enfrentar en plena temporada de descanso.

Pero el problema no termina con el dinero. Las autoridades tienen la facultad legal de inmovilizar tu vehículo si verifican que no llevas estos implementos obligatorios.

Imagina tener que interrumpir tu viaje y ver cómo se llevan tu carro porque te faltó una herramienta básica; es un riesgo que no vale la pena correr.

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¿Qué se debe llevar en el carro para poder viajar en carretera?

El Artículo 30 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) no deja nada al azar y establece los elementos mínimos para enfrentar cualquier falla mecánica o emergencia. Tu "kit de supervivencia" vial debe incluir:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo y una cruceta para las tuercas.

Dos señales reflectivas (pueden ser triángulos o luces intermitentes) para avisar a otros conductores si te detienes.

Dos tacos para bloquear las llantas del carro y evitar que se ruede.

Un botiquín de primeros auxilios y un extintor en perfecto estado.

Una caja de herramientas básica que contenga, como mínimo: alicate, destornilladores, llaves fijas y llave de expansión.

Una llanta de repuesto que esté inflada y lista para el uso, además de una linterna que funcione correctamente.

No basta con tener el extintor guardado en el baúl desde que compraste el carro. Las autoridades recomiendan revisar su estado periódicamente.

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Aunque su vida útil general puede ser de varios años, en Colombia es obligatorio mantenerlo cargado y listo para cualquier eventualidad.

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Factores como el paso del tiempo o el almacenamiento inadecuado pueden restarle efectividad cuando realmente lo necesites.

Además del kit, recuerda que la prevención es tu mejor aliada. Antes de salir, verifica que el SOAT y la revisión técnico-mecánica estén al día.

Las autoridades intensificarán los controles durante esta Semana Santa de alta movilidad, por lo que estar en regla es la única forma de garantizar un trayecto sin contratiempos legales.

Asegúrate también de haber descansado bien para evitar la fatiga y, por supuesto, mantente alejado de sustancias que alteren tu capacidad al volante.