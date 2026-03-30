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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Mucho cuidado con este gesto en Semana Santa; genera multas millonarias y hasta cárcel

Mucho cuidado con este gesto en Semana Santa; genera multas millonarias y hasta cárcel

Un gesto común en esta fecha religiosa, que muchos consideran inofensivo, podría acarrear sanciones de un valor elevado y generar serias consecuencias legales.

Gesto común en Semana Santa con la palma de cera podría generar sanciones millonarias y consecuencias legales
Multa en Semana Santa; imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

Con la llegada de la Semana Santa, millones de colombianos se preparan para participar en celebraciones y tradiciones religiosas que marcan uno de los periodos más importantes del año.

Sin embargo, una costumbre muy popular podría traer consecuencias económicas importantes si no se cumple con las normas vigentes.

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El jueves y viernes santo son festivos oficiales en Colombia, lo que convierte esta celebración en un momento ideal para el descanso y los viajes familiares. Sin embargo, las autoridades ambientales han advertido que el uso de palma de cera durante la festividad, aunque sea una práctica tradicional, puede acarrear fuertes sanciones.

La palma de cera (Ceroxylon quindiuense), árbol nacional de Colombia, está protegida por la ley debido a su importancia ecológica y a que constituye el hábitat de especies en peligro crítico como el Loro orejiamarillo.

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Su comercialización, transporte o uso están estrictamente prohibidos en todo el país, ya que arrancar sus hojas tiernas causa el deceso progresiva de la planta y afecta gravemente el ecosistema local.

El secretario de medio ambiente y autoridades ambientales han recordado que “la tala indiscriminada de la palma de cera afecta el ciclo de vida de muchas especies y es irreversible”, por lo que se realizan operativos constantes en templos y plazas de mercado para prevenir la comercialización de ramos provenientes de esta especie.

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¿Cuál es la multa que podría tener por usar la palma de cera en Semana Santa?

Entre las sanciones que podrían enfrentar quienes incumplan la norma se encuentran:

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  • Multas económicas que superan los cinco mil salarios mínimos legales diarios.
  • Decomiso inmediato del material vegetal y del vehículo utilizado para transportarlo.
  • Apertura de procesos legales por aprovechamiento indebido de recursos naturales.
  • Sanciones administrativas impuestas por las Corporaciones Autónomas Regionales.
  • Penas de 5 a 11 años de prisión por el aprovechamiento ilícito de esta especie protegida.

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a celebrar de manera consciente y responsable. Entre las alternativas recomendadas se encuentran ramos elaborados con plantas cultivadas de forma sostenible, como pino o eucalipto, materiales reciclables o incluso plantas vivas en macetas pequeñas.

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Estas medidas no solo ayudan a proteger la palma de cera y los ecosistemas asociados, sino que también evitan que las celebraciones religiosas terminen en un problema económico o legal para las familias. Así, los colombianos pueden disfrutar de la Semana Santa respetando la tradición y, al mismo tiempo, cuidando el patrimonio natural que hace del país un lugar único en el mundo.

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