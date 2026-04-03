Este es el salario que gana un recolector de basura: ¿es bien pago?

El servicio de aseo en Colombia es uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de las ciudades, y detrás de esta labor está el trabajo diario de miles de personas.

El rol de recolector de basura no solo implica la recolección de residuos, sino también una serie de tareas que garantizan espacios limpios y organizados para la ciudadanía.

En ciudades como Bogotá, este servicio se organiza a través de diferentes operadores que cubren zonas específicas. Estas empresas no solo se encargan de recoger residuos sólidos, sino también de actividades como barrido de calles, corte de césped, poda de árboles y atención de puntos críticos.

¿Cuánto gana un recolector de basura en Colombia?

El ingreso de un recolector de basura en Colombia está definido principalmente por el salario mínimo legal vigente, que para 2026 se ubica en $1.750.905. A este monto se suma el auxilio de transporte de $249.095, además de todas las prestaciones de ley correspondientes.

Sin embargo, el salario puede aumentar dependiendo de las condiciones del trabajo. Por ejemplo, quienes cumplen turnos nocturnos o trabajan en días festivos reciben recargos adicionales. En algunas empresas del sector, también se incluyen incentivos como bonos de cumplimiento, lo que mejora el ingreso mensual.El trabajo del recolector de basura suele implicar jornadas exigentes, muchas veces en horarios de madrugada o en condiciones climáticas variables, lo que también se refleja en los beneficios adicionales que reciben estos trabajadores.

Recolector de basura: cómo aplicar a vacantes

Para quienes estén interesados en desempeñarse como recolector de basura, existen varias opciones para acceder a vacantes en Colombia.

Las principales empresas de aseo cuentan con canales propios de contratación, donde publican ofertas de empleo según sus necesidades operativas.

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Además, portales digitales como Computrabajo o Jooble permiten consultar vacantes actualizadas en este sector. Allí, los aspirantes pueden filtrar por ciudad, tipo de contrato y experiencia requerida.

En cuanto a los requisitos, generalmente se solicita educación básica secundaria y disposición para realizar labores operativas. En algunos casos, no se exige experiencia previa, lo que convierte a este empleo en una oportunidad accesible para muchas personas.

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También es posible estar atento a convocatorias del Distrito, especialmente en ciudades como Bogotá, donde las autoridades publican ofertas laborales en alianza con empresas del sector de aseo. Estas convocatorias suelen incluir detalles sobre funciones, horarios y condiciones del cargo.

Un sistema organizado por zonas

El servicio de aseo en Bogotá está distribuido en varias áreas de operación, cada una asignada a diferentes compañías. Estas empresas cubren las 20 localidades de la ciudad y garantizan la continuidad del servicio mediante rutas y horarios establecidos.

Dentro de este sistema, el papel del recolector de basura es fundamental, ya que acompaña al vehículo compactador o realiza la recolección manual en sectores donde aún no se implementan contenedores.

De esta manera, el empleo de recolector de basura no solo representa una fuente de ingresos estable, sino también una labor esencial para el funcionamiento diario de las ciudades, con múltiples oportunidades laborales disponibles a través de distintos canales de búsqueda.

