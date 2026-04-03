¿Tiendas D1 abrirá en Semana Santa 2026? Este será el horario de la cadena

Llegó la Semana Mayor y, con ella, el reto logístico de no encontrar las persianas abajo justo cuando necesitas los ingredientes para el almuerzo familiar.

Si eres de los que prefiere evitar los estantes vacíos y las puertas cerradas a última hora, saca tu agenda porque las reglas del juego cambian un poco este 3 de abril de 2026.

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Las grandes cadenas ya definieron sus movimientos para que nadie se quede sin suministros en medio del recogimiento o las vacaciones.



¿A qué horas cierra el D1 en Semana Santa?

La red de Tiendas D1, que ya tiene presencia en los 32 departamentos y suma más de 2.400 locales en el país, ha decidido que el Jueves y el Viernes Santo no son días para trasnochar.



Aunque normalmente operan hasta las 9:00 p. m., para estos días festivos el cierre se adelantará a las 8:00 p. m. en todo el territorio nacional.

Un dato no menor: si tu tienda favorita está dentro de un centro comercial, no te confíes ciegamente, ya que estos locales se acoplarán a los horarios que dicte el complejo donde están ubicados.

¿A qué hora cierra Oxxo y Ara en Semana Santa?

Para los que buscan estabilidad, Tiendas Ara mantendrá su ritmo habitual.

Podrás encontrar sus puertas abiertas desde las 7:00 a. m. y el cierre variará entre las 8:00 p. m. y las 9:00 p. m., dependiendo de qué tan cerca estés de una zona residencial o comercial.

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Por otro lado, si la urgencia te ataca a la medianoche, podrás contar con Oxxo. Fieles a su esencia, mantendrán su servicio de 24 horas ininterrumpidas.

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La recomendación de oro de todas las cadenas es clara: huye de las horas de la tarde. Es el momento donde todos deciden ir por el mercado y las filas pueden volverse un desafío a la paciencia.

Lo ideal es realizar el abastecimiento con suficiente antelación a los días festivos para asegurar que encuentres disponibilidad total de productos esenciales y artículos de aseo.

Planificar tu desplazamiento te ahorrará más de un dolor de cabeza y te permitirá llegar a tiempo antes de que los supermercados cierren sus puertas este fin de semana largo.