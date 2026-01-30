Útiles escolares desde 5 mil pesos en Tiendas D1: cuadernos, maletas y más

Con el inicio del calendario académico de 2026 ya definido para las instituciones públicas en Bogotá y el resto del país, las familias colombianas han comenzado una carrera contra el reloj para completar las listas de útiles escolares.

En este contexto de alta demanda, Tiendas D1, la primera cadena de "hard discount" fundada en Medellín en 2009, ha movido sus fichas estratégicas para posicionarse como el aliado principal del ahorro.

Bajo su reconocida premisa de mantener costos bajos a través de una selección eficiente de productos y marcas propias, la cadena ha actualizado su sección de "Extraordinarios" con implementos esenciales que arrancan en precios inferiores a los $5.000.



¿Qué útiles escolares tiene D1 para la venta?

La oferta para este 2026 no se limita únicamente a los implementos básicos de escritura. La cadena estructuró un catálogo robusto que abarca desde la educación preescolar hasta el nivel universitario.



Los consumidores pueden encontrar cuadernos cosidos desde $3.450 o $3.990, mientras que las opciones argolladas o dobles de 80 hojas se sitúan en los $4.490. Para los más pequeños, incluso se ofrecen cuadernos infantiles en 3D por un valor de $15.900.

En el segmento de escritura y dibujo, la economía es el factor determinante. Es posible adquirir lápices triangulares HB por tan solo $1.690 o $2.200 (6 unidades), así como sets de bolígrafos de gel desde $4.990.

Otros elementos críticos de la lista, como los borradores de nata, se consiguen desde los $1.190, y los correctores líquidos o tajalápices con depósito tienen un costo de $1.900.

Uno de los productos que más ha generado expectativa para esta temporada es el juego geométrico de la marca Aletría.

Este set de cuatro piezas, que incluye regla, escuadras y transportador, se comercializa por $4.900, consolidándose como una de las opciones más competitivas del mercado nacional para estudiantes de primaria y bachillerato.

Para quienes buscan una renovación total del equipo escolar, la cadena también ha incluido:

Morrales: Desde versiones básicas a $29.900 hasta morrales con ruedas por $69.990.

Desde versiones básicas a $29.900 hasta morrales con ruedas por $69.990. Loncheras y termos: Loncheras térmicas por $19.900 y recipientes para snacks desde $9.900.

Loncheras térmicas por $19.900 y recipientes para snacks desde $9.900. Herramientas avanzadas: Calculadoras científicas por $9.900 y pizarras mágicas LCD a $39.900.

Una novedad relevante en esta temporada escolar 2026 es el enfoque integral de Tiendas D1 hacia la rutina diaria del estudiante. Christian Bäbler, CEO de la compañía, ha señalado que los minoristas tienen una responsabilidad en la formación de hábitos de consumo más saludables.

Por ello, la cadena ha presentado una serie de recetas para loncheras infantiles utilizando sus marcas propias, como la línea Natri, que incluye snacks, chips de vegetales y jugos funcionales diseñados para ajustarse a presupuestos ajustados sin sacrificar la calidad nutricional.

Para asegurar la adquisición de estos productos, se recomienda a los padres y acudientes acercarse a los puntos de venta físicos, dado que la disponibilidad en los canales digitales suele ser más restringida.