La verdad detrás del video de 1987 que "predice" a Colombia como campeón del Mundial 2026

Un video que supuestamente fue grabado en 1987 comenzó a recorrer las redes sociales y despertó la ilusión de miles de hinchas de la Selección Colombia.

En las imágenes aparece un hombre asegurando que la Tricolor levantará la Copa del Mundo en la edición de 2026, un mensaje que rápidamente llamó la atención en medio del buen momento que vive el equipo nacional.

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El clip se ha compartido miles de veces en redes sociales como TikTok, Instagram y X, donde muchos usuarios lo presentan como una especie de predicción realizada hace más de cuatro décadas. La curiosidad por el contenido ha hecho que el video acumule reproducciones y comentarios de aficionados que sueñan con ver a Colombia conquistar por primera vez el máximo título del fútbol.

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Aunque para algunos se trata de una coincidencia sorprendente, otros comenzaron a preguntarse si realmente existía una grabación tan antigua hablando del Mundial que hoy se disputa.

¿Qué dice el supuesto video de 1987?

En la grabación se observa a un hombre respondiendo una entrevista. Durante la conversación asegura que Colombia será campeona del Mundial de 2026, una afirmación que ha generado toda clase de reacciones entre los aficionados.

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El mensaje ha sido interpretado por muchos como una "profecía" relacionada con el presente de la Selección Colombia, especialmente porque el equipo continúa luchando por avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En cuestión de horas, el video comenzó a aparecer en cientos de publicaciones acompañadas de mensajes de optimismo. Algunos usuarios aseguraban que la predicción estaba a punto de cumplirse, mientras otros simplemente lo compartían como una curiosidad que coincidía con el momento que atraviesa la Tricolor.

El contenido también despertó el interés de quienes comenzaron a buscar información sobre el supuesto entrevistado y el origen de la grabación.

Muchos aficionados dejaron comentarios expresando su deseo de que el mensaje termine haciéndose realidad. Otros recordaron que, en diferentes Copas del Mundo, también han circulado supuestas predicciones sobre selecciones favoritas, jugadores y resultados.

La facilidad con la que actualmente se comparten videos ha permitido que este tipo de contenidos alcance rápidamente millones de personas alrededor del mundo.

Precisamente por esa razón, numerosos usuarios comenzaron a investigar si realmente existían registros de una entrevista realizada en 1987 con ese contenido.

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La verdad detrás del video viral

Aunque el clip ha generado ilusión entre miles de personas, hasta el momento no existe evidencia de que esa entrevista haya sido grabada en la década de 1980.

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Tampoco hay registros audiovisuales o periodísticos que demuestren que una persona hubiera realizado esa supuesta predicción sobre Colombia hace más de 40 años.

Diversos usuarios especializados en verificación de contenido señalaron que el material fue elaborado utilizando herramientas de inteligencia artificial para recrear una escena con apariencia antigua.

Este tipo de videos, conocidos como deepfakes, pueden parecer auténticos gracias al nivel de detalle con el que son elaborados, lo que hace que muchas personas crean que corresponden a hechos reales cuando en realidad fueron creados digitalmente.