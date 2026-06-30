Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones de salud en su casa

El mundo de la música recibió una triste noticia tras confirmarse el fallecimiento de Daniel Melingo, reconocido cantante, músico y escritor argentino que marcó una época con su participación en importantes agrupaciones y por su extensa trayectoria artística.

La noticia fue dada a conocer por sus familiares y también por la banda Los Abuelos de la Nada, que le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

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Durante las últimas horas, el nombre del artista comenzó a ser tendencia en redes sociales, donde seguidores, colegas y amantes de la música recordaron algunas de las producciones que hicieron parte de su carrera y destacaron el legado que dejó en la escena musical argentina.

¿Quién fue Daniel Melingo?

Daniel Melingo fue un músico, cantante y escritor argentino ampliamente reconocido por integrar agrupaciones que marcaron una generación. Entre ellas sobresale su paso por Los Abuelos de la Nada, una de las bandas más importantes del rock argentino, donde aportó su talento y creatividad.

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Además de formar parte de esa agrupación, también integró Los Twist y trabajó junto a Charly García, consolidándose como una figura influyente dentro de la música de su país.

Con el paso de los años desarrolló un estilo propio que lo llevó a construir una carrera independiente, explorando diferentes sonidos y propuestas artísticas que fueron reconocidas tanto por el público como por la crítica especializada.

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Su versatilidad le permitió destacarse no solo como cantante, sino también como compositor y escritor, convirtiéndose en un artista con una identidad muy particular.

La noticia del fallecimiento fue confirmada mediante un comunicado compartido por Los Abuelos de la Nada en sus redes sociales.

En el mensaje, la agrupación recordó el papel que desempeñó Daniel Melingo dentro de la banda y destacó la huella que dejó en la música argentina.

"Hoy despedimos con profunda tristeza a Daniel Melingo, querido músico, artista inmenso y parte fundamental de la historia de Los Abuelos de la Nada. Su talento, su sensibilidad y su aporte creativo dejaron una huella imborrable en una etapa esencial de nuestra banda y en la música argentina".

¿De qué murió Daniel Melingo? Reconocido cantante de Los Abuelos de la Nada

El homenaje continuó resaltando el legado artístico del cantante.

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"Fue un espíritu libre, un artista único, capaz de construir un universo propio que trascendió generaciones".

Las palabras de la agrupación fueron ampliamente compartidas por miles de seguidores que aprovecharon la publicación para expresar mensajes de cariño y recordar algunos de los momentos más importantes del artista sobre los escenarios.

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¿De qué murió Daniel Melingo?

De acuerdo con lo informado por diversos medios de comunicación argentinos, Daniel Melingo atravesaba complicaciones de salud relacionadas con una afección respiratoria.

Los reportes señalan que esa condición le dejó importantes secuelas y que, debido a su estado de salud, permanecía bajo cuidados paliativos.

Posteriormente, sus hijos informaron a medios internacionales que el artista fue hallado sin vida en su hogar.