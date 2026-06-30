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Murió exesposa de Diomedes Díaz y mamá de su primogénita

La primera esposa del 'Cacique de la Junta' falleció en la madrugada de este 30 de junio en una clínica de Valledupar, tras presentar complicaciones de salud.

Fallece Bertha Mejía, madre de la primera hija de Diomedes Díaz; esta fue su historia
Murió exesposa de Diomedes Díaz y mamá de su primera primogénita
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

El mundo del vallenato se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Bertha Rosario Mejía Acosta, reconocida como el primer gran amor de juventud de Diomedes Díaz, su deceso se produjo durante la madrugada de este martes, 30 de junio de 2026, en la Clínica del Cesar, ubicada en la ciudad de Valledupar.

De acuerdo con los informes médicos y reportes de medios regionales, Bertha falleció aproximadamente a las 3:00 a.m. tras enfrentar complicaciones derivadas de una neumonía.

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La mujer, quien mantuvo un perfil discreto durante la mayor parte de su vida, permanecía bajo atención especializada en dicho centro asistencial al momento de su partida.

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¿Cómo fue la historia entre Bertha Mejía y Diomedes Díaz?

La historia entre Bertha Mejía y Diomedes Díaz se remonta a los primeros años de la década de 1970 en el corregimiento de La Junta, La Guajira. En aquel entonces, un joven a quien ella llamaba cariñosamente “Medes” iniciaba su trayectoria musical bajo la tutela de su tío y mentor, Martín Maestre.

Según relatos de la propia Bertha recopilados por el cronista Juan Rincón Vanegas, el romance comenzó de manera espontánea durante una caseta de carnavales. El encuentro, sellado con un beso inesperado mientras ella vestía una blusa de canastica, dio inicio a una relación sentimental que se extendió por cerca de cinco años.

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Sin embargo, el noviazgo no estuvo exento de dificultades. La madre de Bertha, Eugenia Acosta, se oponía al vínculo debido a que consideraba al futuro artista como un joven bohemio, parrandero y con un futuro incierto.

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A pesar de la resistencia familiar, la pareja mantuvo su idilio, gran parte del cual ocurrió de manera clandestina. Gracias a esta relación nació Rosa Elvira Díaz Mejía, la primera hija de Diomedes Díaz, cuando el cantante tenía apenas 17 años.

Este nacimiento representó un hito en la vida personal del intérprete, quien celebró la llegada de su primogénita en medio de las limitaciones económicas de la época. Entre las anécdotas más recordadas se encuentra el momento en que Diomedes conoció a su hija y le obsequió sus primeros aretes de oro.

¿Diomedes Díaz le dedicó alguna canción a Bertha Mejía?

La influencia de Bertha Mejía en la obra de Diomedes Díaz es significativa. Se le atribuye haber sido la musa inspiradora de composiciones tempranas como ‘Cariñito de mi vida’ y ‘El aguinaldo’.

Además, se destaca un gesto de desprendimiento histórico, fue Bertha quien le reveló a Diomedes que su prima, Patricia Isabel Acosta, sentía interés por él, lo que eventualmente cambiaría el rumbo sentimental del cantante.

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En años recientes, la figura de Bertha recobró notoriedad nacional al ser representada en la última bioserie del artista.Tras confirmarse su muerte, se informó que las exequias se llevarán a cabo en su natal La Junta, donde familiares, amigos y seguidores del folclor vallenato se reunirán para brindarle el último adiós a la mujer que acompañó a Diomedes Díaz.

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