Nuevos detalles del británico capturado por la muerte de Natalia Villalba; ¿dos identidades?

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 22 de junio en una maleta en el norte de Bogotá, ha dado un nuevo giro tras la captura del principal sospechoso, el británico Matthew Ashley Foster-Smith.

Matthew Foster fue detenido el pasado viernes 26 de junio en el Aeropuerto Internacional de Quito, Ecuador, mientras intentaba abordar un vuelo hacia Londres. Al momento de su detención, el sujeto portaba un pasaporte a nombre de Foster Martinson, identidad que habría utilizado para ingresar a Colombia.

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Según las investigaciones, este cambio de nombre tendría como objetivo ocultar su pasado criminal. Bajo su identidad legal en el Reino Unido, Foster-Smith cuenta con condenas por acoso contra exparejas en 2020 y 2025.



¿Qué más se sabe de Matthew Ashley Foster en el caso de Natalia Villalba?

Las autoridades rastrean ahora la actividad económica de Foster. En septiembre de 2022, registró en el Reino Unido la sociedad D.L. Ledger Tech Ltd., dedicada a la consultoría en criptomonedas y blockchain. Asimismo, figuraba como propietario de una firma de inversiones en Poole.

La hipótesis de la Fiscalía sugiere que estas empresas eran utilizadas como una fachada profesional para generar confianza y establecer contacto con mujeres durante sus viajes internacionales.

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Asimismo, se investiga si existe una red transnacional dedicada a la falsificación de documentos, dado que la víctima, Natalia Villalba, también poseía dos pasaportes con apellidos.

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Uno de los puntos más extraños del caso son las comunicaciones que Foster mantuvo antes de ser capturado. El sospechoso envió mensajes a la plataforma financiera Wise, asegurando falsamente que había sido secuestrado, drogado y "hackeado" en Colombia.

Así lo capturaron Fotos tomadas de redes sociales

Además, Foster intentó establecer una coartada enviando fotos al diario británico The Sun, alegando que el día del crimen estaba en un bar irlandés viendo un partido del Mundial 2026 entre Inglaterra y Croacia. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que él fue la última persona en ingresar al apartamento donde se encontraba la víctima.

El cuerpo de Villalba fue encontrado en el apartamento 702 del edificio Morph, dentro de una maleta gris. Los peritos señalaron que el agresor dejó la ducha abierta, presuntamente para alterar la escena del crimen y retrasar el hallazgo del cuerpo.

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