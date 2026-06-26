Caso Natalia Villalba Angarita: primeras imágenes de la captura de Foster Martinson

La Fiscalía General de la Nación confirmó este viernes la captura del ciudadano británico Foster Martinson, señalado por las autoridades colombianas en el caso de Natalia Villalba Angarita, diseñadora gráfica de 36 años cuyo fallecimiento ocurrió el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.

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La detención se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Quito, en Ecuador, como resultado de un trabajo coordinado entre las autoridades de ambos países y organismos internacionales.



Contra el extranjero existían una orden de captura emitida por un fiscal de la Seccional Bogotá y una notificación roja de Interpol, herramientas que facilitaron su ubicación fuera del territorio colombiano.



La noticia fue confirmada por la Fiscalía mediante un comunicado oficial, en el que explicó que el procedimiento representa un avance importante dentro de la investigación que se adelanta por este caso y que ahora permitirá iniciar el proceso para lograr que el ciudadano británico sea trasladado a Colombia.

Capturan en Ecuador a Foster Martinson por el caso de Natalia Villalba Angarita

Así fue la captura de Foster Martinson en Ecuador

Según informó la Fiscalía, Foster Martinson fue localizado cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Quito. Su captura fue posible gracias a la cooperación entre la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, Interpol Colombia y las autoridades ecuatorianas.

El ente investigador explicó que la orden de captura había sido expedida previamente por un fiscal de Bogotá y estaba respaldada por una circular roja de Interpol, mecanismo que permite ubicar y detener a personas requeridas por la justicia en diferentes países.

Con este procedimiento, las autoridades colombianas avanzan en el objetivo de llevar al ciudadano británico ante la justicia nacional para que responda por los delitos que le fueron imputados dentro de la investigación.

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¿Qué dice la investigación de la Fiscalía?

De acuerdo con el expediente conocido por la Fiscalía, Foster Martinson habría ingresado al apartamento donde Natalia Villalba Angarita se encontraba sola el pasado 18 de junio.

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Las evidencias recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que, presuntamente, el ciudadano británico la agredió físicamente hasta causarle la muerte.

Posteriormente, según la investigación, manipuló el cuerpo para introducirlo dentro de una maleta y realizó diferentes acciones con el propósito de ocultar lo sucedido y modificar la escena antes de abandonar el lugar.

Estas conclusiones hacen parte del material probatorio reunido durante los primeros días de la investigación y fueron determinantes para solicitar la orden de captura internacional.

La Fiscalía también señaló que el caso continúa en etapa investigativa mientras se adelantan los procedimientos judiciales correspondientes.

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Colombia buscará la extradición del ciudadano británico

Tras la captura en Ecuador, el siguiente paso será adelantar el proceso de extradición para que Foster Martinson sea trasladado a Colombia.

La Fiscalía confirmó que ya inició los trámites necesarios con el propósito de que el ciudadano británico quede a disposición de las autoridades colombianas y pueda comparecer ante la justicia por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.