¿Celos de un ex? Madre de Natalia Villalba reveló nuevos detalles del caso

Continúan apareciendo detalles en el caso de Natalia Villalba, una mujer de 36 años oriunda de Cúcuta cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un edificio del norte de Bogotá, ha dado un giro inesperado tras las declaraciones de su progenitora.

En una entrevista para Blu Radio, la madre de la víctima aclaró la situación sentimental de su hija, desmintiendo versiones que sugerían un vínculo amoroso reciente con los principales sospechosos del caso.

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Ante las diversas hipótesis que vinculan a ciudadanos extranjeros con el caso, la madre de Natalia fue enfática al señalar que su hija se encontraba soltera al momento de los hechos. Durante la charla con el medio citado, explicó que la última relación formal de Natalia fue con un ciudadano de Australia, la cual ya había finalizado hace meses.



La madre recordó de manera positiva a dicha ex-pareja, identificada como Cameron: “Ella sí tuvo un novio, Cameron. Muy buena gente, fue y me visitó. Muy chévere. Pero no, ellos terminaron el año pasado. Pero por ahora no sabía. Ella nunca me dijo que tenía pareja”, afirmó.

¿Cómo va la investigación en el caso de Natalia Villalba?

Las declaraciones de Claudia, madre de Natalia Villalba, buscan desligar la vida privada de su hija de las líneas de investigación que actualmente adelantan la Fiscalía y el CTI, las cuales tienen bajo la lupa al ciudadano británico Matthew Foster.

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Según las autoridades, el hombre habría abandonado el país a través del Puente Internacional de Rumichaca con destino a Ecuador, después de haber permanecido unas horas en el inmueble.

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De acuerdo con la información oficial, el crimen habría sido cometido el pasado 16 de junio en un apartamento de alquiler temporal (Airbnb), ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

El hallazgo fue realizado por una empleada de aseo, quien encontró una maleta abandonada en el apartamento 702. Las investigaciones señalan que el presunto responsable habría intentado ocultar evidencias dejando correr el agua del inmueble desde el 18 de junio, con el fin de borrar rastros y retrasar la descomposición del cuerpo.

Aunque en el lugar fueron recuperados varios objetos personales de Natalia, entre ellos su computador y dos pasaportes colombianos, aún permanece desaparecido un elemento considerado clave para la investigación: su teléfono celular.

Matthew Foster: foto del británico vinculado al caso de Natalia Villalba /Foto: redes sociales

Las autoridades creen que este dispositivo podría aportar información determinante para reconstruir las últimas conversaciones y movimientos de la joven antes de su muerte.

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Mientras tanto, la familia espera que los registros de ingreso al edificio, en los que figuran cerca de 15 personas, permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de este crimen que ha conmocionado a Bogotá.

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