Revelan la última conversación de Natalia Villalba antes de morir: “Que se quedara”

El caso de Natalia Villalba, la modelo hallada sin vida dentro de una maleta el pasado lunes 22 de junio en un apartamento del norte de Bogotá, tomó un nuevo rumbo tras las recientes declaraciones de Claudia, madre de la víctima. La mujer reveló detalles de la última conversación que sostuvo con su hija antes de su muerte.

Según el relato de la madre para el medio de comunicación Caracol Radio, el último contacto telefónico ocurrió el miércoles anterior al hallazgo. En dicha llamada, Natalia, de 36 años y oriunda de Cúcuta, le expresó a su progenitora su deseo de viajar a su ciudad natal para participar en las jornadas electorales.

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"Hablé con ella el miércoles y me dijo que quería ir a Cúcuta a votar, pero yo le respondí que no, que se quedara en Bogotá", recordó con pesar la mujer durante una entrevista. Asimismo, explicó que en ese último contacto no percibió ninguna señal que le hiciera pensar que su hija estuviera en peligro.



La preocupación para la familia Villalba comenzó el jueves por la tarde. Alrededor de las 5:30 p. m., cuando los mensajes enviados a través de aplicaciones de mensajería dejaron de llegar al celular de la modelo.

Ante el silencio prolongado, el hermano de Natalia y su madre intentaron contactarla por diversos medios, incluyendo Instagram, sin obtener respuesta alguna. En especial, porque no era habitual que la joven se ausentara tanto tiempo con sus familiares.

Quién es Matthew Foster, el británico identificado en el caso de Natalia Villalba /Foto: IA /Redes sociales

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¿Cómo encontraron el cuerpo de Natalia Villalba?

El cuerpo de Natalia Villalba fue descubierto por una trabajadora de limpieza en un apartamento ubicado en el sector de El Virrey, en la localidad de Chapinero. La maleta que contenía sus restos fue hallada dentro de la ducha del inmueble.

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Un detalle clave es que el celular de la modelo no aparece, mientras que su computadora sí fue encontrada en el lugar de los hechos, lo que sugiere que el agresor pudo llevarse el dispositivo móvil.

Las autoridades pusieron su mirada en el ciudadano britanico Matthew Foster, quien habría sido el último visitante registrado en el apartamento. Se estima que durante las dos semanas, al menos 15 personas ingresaron al inmueble, pero este es el principal sospechoso bajo la mira de la Fiscalía.

Natalia Villalba Angarita llevaba 17 años radicada en Bogotá, donde se desempeñaba como diseñadora gráfica y modelo profesional. Su madre la describió como una mujer "demasiado buena" y una hija ejemplar que siempre estuvo pendiente de su bienestar.

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