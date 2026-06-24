La cruda razón por la que habrían dejado ducha abierta junto al cuerpo de Natalia Villalba

La investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita sigue revelando detalles que han llamado la atención de las autoridades y de la opinión pública.

Uno de los aspectos que más interrogantes genera es la escena encontrada dentro del apartamento donde fue hallada la mujer de 36 años en el norte de Bogotá: una maleta metálica ubicada en el baño y una ducha que permanecía abierta de manera constante.

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Ese elemento, lejos de ser un detalle menor, se ha convertido en una de las piezas más importantes dentro de las labores de reconstrucción de lo ocurrido en el inmueble donde se hospedaba la mujer oriunda de Cúcuta.

La escena fue descubierta el 22 de junio por una trabajadora de aseo del edificio Morph, ubicado en la localidad de Chapinero. Ese día terminaba la estadía de Natalia en el apartamento y, al no obtener respuesta desde el interior, la empleada ingresó para realizar las labores correspondientes.

Fue entonces cuando encontró una maleta de viaje tipo metalizada en el baño. La ducha permanecía abierta y el agua caía de forma continua. Dentro de la maleta estaba el cuerpo de la mujer.

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¿Por qué la ducha abierta es una pieza clave?

Aunque serán las autoridades las encargadas de determinar exactamente qué ocurrió, especialistas en investigaciones forenses suelen señalar que el agua puede alterar o deteriorar diferentes elementos presentes en una escena.

La presencia constante de agua durante varios días puede afectar rastros biológicos, residuos, fibras, huellas y otros indicios que normalmente ayudan a reconstruir una línea de tiempo o a identificar movimientos dentro de un lugar.

Imágenes del apartamento donde fue encontrada Natalia Villalba

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En este caso, el detalle adquiere mayor relevancia debido a que la maleta tenía una abertura por la cual el agua habría ingresado de manera permanente.

Según la información conocida hasta ahora, la ducha habría permanecido abierta desde el 18 de junio hasta el momento del hallazgo, cuatro días después.

Además de modificar las condiciones del lugar, el flujo constante de agua también pudo influir en el estado de conservación del cuerpo y en el proceso natural de descomposición.

De acuerdo con expertos forenses, la humedad continua puede generar cambios importantes en los tejidos y en la evidencia física presente en una escena, lo que obliga a los investigadores a realizar análisis mucho más detallados.

Quién es Matthew Foster, el británico identificado en el caso de Natalia Villalba /Foto: IA /Redes sociales

El británico identificado por las autoridades

Mientras los investigadores analizan cada detalle, la atención también se concentra en Matthew Foster, ciudadano británico identificado por las autoridades como la última persona que habría salido del apartamento donde estaba hospedada Natalia Villalba.

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Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de sus movimientos dentro del edificio. Incluso, según la investigación, existen registros en los que aparece trasladando sábanas hacia la zona de lavandería.

Posteriormente se conoció que Foster habría abandonado Colombia por vía terrestre. La Policía Judicial estableció que cruzó por el puente internacional de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador.

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Otro de los elementos que concentra la atención de los investigadores es el teléfono celular de Natalia Villalba.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el dispositivo no habría sido encontrado en el apartamento.

Esto resulta relevante porque allí podrían existir registros de llamadas, conversaciones, contactos recientes y otros datos que permitan reconstruir sus últimas horas.

Los investigadores buscan establecer quiénes estuvieron en comunicación con la mujer durante esos días y qué actividades realizó antes de que se perdiera todo contacto con ella.

