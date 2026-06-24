Aparece detalle sobre la identidad de Natalia Villalba que daría un giro al caso

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer la muerte de Natalia Villalba, la mujer de 36 años que fue hallada sin vida dentro de una maleta en el norte de Bogotá. En las últimas horas, el caso tomó un nuevo rumbo tras varios hallazgos realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Durante la inspección judicial efectuada en el apartamento 702 del edificio Morph, ubicado en el exclusivo sector de Chicó, los investigadores encontraron un elemento que abrió nuevos interrogantes, la existencia de dos pasaportes con apellidos diferentes.

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Según fuentes vinculadas al proceso investigativo consultadas por El Tiempo, ambos documentos migratorios contienen la misma fotografía de Natalia Villalba, pero presentan variaciones en los apellidos registrados.



En uno de los pasaportes, la modelo aparece identificada como Natalia Villalba Rubiano. Sin embargo, en el segundo documento figura como Natalia Rubiano Angarita.

Esta situación llevó a la Fiscalía General de la Nación a abrir una nueva línea de investigación para establecer el origen de esta diferencia documental, determinar por qué la víctima contaba con dos pasaportes vigentes con apellidos distintos y verificar si ambos fueron utilizados de manera simultánea.

Ellos son los dos extranjeros que compartieron con Natalia Villalba antes de perder la vida Foto: imágenes tomadas de redes sociales

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¿Qué más dijeron las autoridades sobre los dos pasaportes de Natalia Villalba?

La verificación de los movimientos migratorios de Natalia Villalba se convirtió en una prioridad para los investigadores, quienes buscan reconstruir sus actividades durante las semanas previas a su muerte. Los registros preliminares indican que la mujer realizó viajes a destinos como Madrid, España, y Río de Janeiro, Brasil.

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Además, el hallazgo de los pasaportes cobra especial relevancia al contrastarse con los registros de seguridad del edificio donde ocurrieron los hechos. Las autoridades confirmaron que Natalia era la arrendataria del apartamento bajo la modalidad de alojamiento temporal y que compartió la estancia con dos ciudadanos extranjeros en periodos distintos.

Entre el 3 y el 7 de junio, los registros muestran que estuvo con un ciudadano estadounidense natural de Texas. Posteriormente, entre el 7 y el 21 de junio, ingresó un ciudadano británico identificado como Matthew Foster.

De acuerdo con las pesquisas, Foster abandonó Colombia el pasado domingo 21 de junio a través del Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador.

Mientras la familia de la víctima asegura desconocer si Natalia mantenía relaciones cercanas con extranjeros, la Fiscalía evalúa la posibilidad de emitir una orden de captura internacional con circular de Interpol para ubicar a Foster fuera del país.

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