Sale a la luz el pasado oscuro del británico relacionado con el caso de Natalia Villalba

El caso de Natalia Villalba, la mujer de 37 años hallada sin vida el pasado 22 de junio en un apartamento del norte de Bogotá, dio un nuevo giro tras revelarse el oscuro pasado judicial del principal sospechoso.

Se trata del ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, quien cuenta con un historial de conductas delictivas reiterativas en su país de origen, principalmente relacionadas con el acoso sistemático a mujeres.

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Antes de su llegada a Colombia, Matthew Foster, oriundo de Poole, Reino Unido, se desempeñaba como médico. Sin embargo, su carrera profesional terminó cuando fue inhabilitado debido a sus antecedentes penales.



Su historial judicial cobró relevancia en 2020, cuando fue condenado a 18 meses de prisión por acosar a una expareja. Durante el proceso, se conoció que el hombre publicó fotografías explícitas de la víctima en redes sociales como una forma de venganza.

En aquel momento, el juez del caso señaló que el acoso fue "deliberado y premeditado", con el único fin de hacerle la vida imposible a la mujer. Tras cumplir su primera condena, el comportamiento de Foster-Smith no acabó.

Matthew Foster: foto del británico vinculado al caso de Natalia Villalba

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¿Qué más se conoció del británico relacionado con el caso de Natalia Villalba?

De igual forma, se conoció que en 2024, fue capturado nuevamente por la Policía del condado de Dorset por delitos de acoso contra una mujer de unos 40 años, a quien acechaba.

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Aunque un tribunal le concedió la libertad bajo fianza con la condición de residir en una dirección específica en Londres, el sospechoso se dio a la fuga y permaneció prófugo durante un mes hasta ser recapturado.

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En 2025, la justicia británica lo condenó nuevamente a dos años y dos meses de cárcel por acoso e incumplimiento de una orden de alejamiento. Al respecto, las autoridades de la Brigada de Investigación Criminal de Bournemouth enfatizaron su compromiso por hacer que delincuentes con conductas tan persistentes rindieran cuentas ante la ley.

Para enero de 2026, al salir de prisión, Foster-Smith fue sometido a "estrictas restricciones" para proteger a su víctima. Estas medidas incluían la obligación de mantener contacto regular con la policía, notificar su dirección de vivienda y los datos de su vehículo, además de limitaciones en el uso de dispositivos de comunicación electrónica.

A pesar de este riguroso esquema de vigilancia, no es claro en qué momento ni bajo qué circunstancias el británico logró viajar a Sudamérica. Actualmente, es la última persona que fue vista con Natalia Villalba en el edificio Morph de la localidad de Chapinero antes del hallazgo de su cuerpo. Cámaras de seguridad lo registraron caminando por los pasillos con bolsas en la mano.

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Las autoridades colombianas, representadas por la Fiscalía y el abogado de la familia de la víctima, avanzan en los trámites para que la Interpol emita una circular roja en su contra. Se presume que Foster-Smith abandonó Colombia el pasado 21 de junio, cruzando la frontera hacia Ecuador.

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