VIDEO: Llegada a Bogotá del señalado autor de muerte de Natalia Villalba

El ciudadano británico señalado por las autoridades como presunto responsable del feminicidio de Natalia Villalba ya se encuentra en Colombia. Su llegada a Bogotá marca un nuevo capítulo en una investigación que ha generado gran conmoción por la forma en que fue encontrado el cuerpo de la mujer y por la rápida salida del sospechoso del país tras los hechos.

La captura del extranjero se produjo en Ecuador, luego de que las autoridades activaran los mecanismos de cooperación internacional para ubicarlo. Desde ese momento comenzó el proceso para lograr su traslado a Colombia, donde deberá responder ante la justicia por los delitos que le sean imputados dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

El sospechoso quedó a disposición de las autoridades colombianas

El hombre arribó a Bogotá bajo un fuerte esquema de seguridad y fue entregado a las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial. Con su llegada al país, la Fiscalía podrá avanzar en las diligencias correspondientes, entre ellas las audiencias en las que se definirán los cargos que enfrentará y las medidas que se adoptarán mientras continúa la investigación.

Las autoridades colombianas habían solicitado la colaboración internacional luego de establecer que el ciudadano británico abandonó el país poco después de la muerte de Natalia Villalba. Esa información permitió activar los protocolos de búsqueda que culminaron con su captura en territorio ecuatoriano, cuando presuntamente pretendía continuar su viaje hacia el Reino Unido.

Publicidad

El caso ha permanecido bajo la atención de los organismos judiciales desde que el cuerpo de Natalia Villalba fue hallado sin vida en un apartamento de Bogotá. Desde el inicio de la investigación, las labores se concentraron en la recopilación de registros de cámaras de seguridad, entrevistas y otros elementos probatorios que permitieran reconstruir los movimientos de las personas que estuvieron con la víctima en las horas previas al crimen.

Publicidad

Con la llegada del sospechoso a Colombia, las autoridades esperan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer. La Fiscalía será la encargada de presentar el material probatorio recopilado durante las últimas semanas para sustentar las actuaciones judiciales que siguen dentro del proceso.

Mientras tanto, el caso continúa siendo objeto de seguimiento por parte de la opinión pública debido a la gravedad de los hechos y al componente internacional que tuvo la investigación, ya que requirió la coordinación entre autoridades de varios países para ubicar y trasladar al ciudadano británico.