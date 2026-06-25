Destapan los nombres de los capturados junto al hijo de Diomedes Díaz; son cuatro personas

La captura de Luis Mariano Díaz González, hijo del cantante Diomedes Díaz, causó revuelo en las últimas horas. No obstante, el operativo realizado por el Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación en el área metropolitana de Barranquilla también permitió la detención de otras cuatro personas presuntamente vinculadas al caso.

Tras las diligencias judiciales realizadas en sectores como el barrio Villa Campestre, en el municipio de Puerto Colombia, las autoridades revelaron las identidades de los sujetos que acompañaban a Díaz González al momento de su aprehensión.

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De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, los otros cuatro señalados son: Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez y Stiven Rafael Bolaño De la Hoz, los cuáles fueron puestos a disposición de las autoridades.



Según las autoridades, la investigación se enfoca en una presunta estructura delincuencial dedicada a los préstamos ilegales bajo la modalidad de 'gota a gota' o 'pagadiario'. Esta red habría operado principalmente en el municipio de Soledad, Atlántico, y estaría vinculada a otros delitos como extorsión y secuestro.

Luis Mariano Díaz Foto: imagen de la Policía Nacional

¿Cuáles son los cargos que presenta Luis Mariano Díaz y las otras cuatro personas?

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Los cargos que enfrentan los cinco capturados incluyen secuestro simple agravado y tortura. Esta acusación radica en un caso específico ocurrido a finales de 2025, donde un hombre fue presuntamente secuestrado y sometido a agresiones físicas durante dos días debido al impago de una deuda con la organización.

La víctima solo fue liberada después de que sus familiares entregaran el dinero exigido, tras lo cual interpuso la denuncia que permitió al Gaula iniciar los seguimientos e inteligencia que culminaron en los allanamientos del 24 de junio de 2026.

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Luis Mariano Díaz es el segundo de los tres hijos que tuvo Diomedes Díaz con Betsy Liliana González Silva. Además, es hermano de Liliana Díaz González, conocida como 'Lilianita', y de Moisés Díaz, quien falleció en 2020.

Hasta antes de este proceso, Luis Mariano Díaz se mantenía alejado de los focos mediáticos, dedicándose a realizar negocios particulares sin antecedentes judiciales públicos.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación es la encargada de presentar el material probatorio ante un juez de control de garantías para legalizar las capturas y definir la situación jurídica de todos los implicados en esta presunta red de extorsión y violencia.