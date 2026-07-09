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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Hallan sin vida a Lucas Gámez, niño que quedó atrapado entre los escombros en Venezuela

Hallan sin vida a Lucas Gámez, niño que quedó atrapado entre los escombros en Venezuela

Los familiares del niño argentino mantenían la esperanza de encontrarlo con vida; sin embargo, las autoridades hallaron su cuerpo entre los escombros.

Collage que muestra a la izquierda una vista aérea de edificios colapsados por el terremoto en Venezuela y a la derecha a Lucas Gámez
A la izquierda, zona afectada por el devastador sismo; a la derecha, Lucas Gámez, el menor argentino que perdió la vida
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

El miércoles 8 de julio de 2026 se confirmó el hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez, un niño argentino de 9 años que permanecía desaparecido tras el doble terremoto que sacudió la costa de Venezuela el pasado 24 de junio.

El cuerpo del menor fue localizado entre los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre natural.

Puedes leer: VIDEO: Perrito ayudó a mantener con vida a su dueño tras terremoto en Venezuela

Lucas, nacido en Argentina y de padres venezolanos, se encontraba en Venezuela desde principios de año por motivos personales. El día del sismo visitaba la casa de sus tíos después de haber pasado una jornada en la playa.

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Según testimonios de sobrevivientes, minutos antes del colapso el niño ingresó a un ascensor junto a uno de sus tíos. Debido a una falla técnica, ambos descendieron en el tercer piso para continuar por las escaleras, momento en el que el edificio se derrumbó.

Lucas Gámez, el niño argentino fallecido en el terremoto de Venezuela
Lucas Gámez, el menor de nacionalidad argentina que lamentablemente perdió la vida durante el fuerte terremoto
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo fue la búsqueda de Lucas Gámez?

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La desaparición de Lucas Gámez se convirtió en uno de los casos más representativos de la emergencia en Venezuela. Durante 14 días, sus padres, Bianca Martínez y Marcos Gámez, lideraron una intensa campaña en redes sociales para solicitar maquinaria y voluntarios.

Las labores de rescate contaron con el apoyo de brigadas internacionales, entre ellas equipos de Argentina, El Salvador y Brasil. Precisamente, rescatistas brasileños participaron en el hallazgo del cuerpo del menor.

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Uno de los momentos más conmovedores ocurrió el lunes 6 de julio, cuando los padres llevaron una torta al lugar del desastre para cantarle el cumpleaños a Lucas en medio de la búsqueda.

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Tras confirmarse la noticia, Marcos Gámez expresó que, aunque el desenlace no fue el esperado, el proceso representó una “batalla de fe y esperanza”. Por su parte, el colegio Los Arcos, donde estudiaba el niño, emitió un comunicado en el que lamentó su fallecimiento y destacó la fortaleza de la familia.

El doble sismo, con magnitudes de 7,2 y 7,5, dejó un saldo de 3.811 víctimas mortales y más de 16.700 personas heridas.

Además, las autoridades informaron que aproximadamente 17.907 personas quedaron sin vivienda y que al menos 190 edificios colapsaron por completo en las zonas afectadas, principalmente en el eje costero.

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